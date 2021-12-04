Kripto paralarda sert düşüş! Bitcoin çakıldı

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Kripto para yatırımcısı hafta sonuna hareketli başladı. Hafta boyunca 51 bin ile 50 bin dolar arasında hareket eden Bitcoin fiyatları, hafta sonuna sert düşüşle girdi. Cuma günü kapanış saatlerinde 53 bin dolar seviyesinin üzerinde hareket eden Bitcoin fiyatları, sonrasında sert düşüşle 42 bin dolar seviyelerine kadar çekilerek 30 Eylül tarihinden beri en düşük seviyeyi gördü.

Gün içerisindeki düşüşünü yüzde 20 düzeyine çeken Bitcoin fiyatları, sonrasında toparlanmaya çalışırken saat 10.44 itibarıyla yüzde 16’nın üzerinde değer kaybıyla 47 bin 165 dolar seviyesinde hareket ediyor. Bitcoin’in (BTC), 7 günlük kaybı yüzde 13 seviyelerinde olurken, piyasa hacmi ise 997 milyar seviyesinde bulunuyor. Kriptomeda Kurucusu Eray Dengiz kripto para piyasalarında yaşanan ani düşüşün sebebiyle ilgili olarak, "Omicron varyantının ve Fed’in yüksek enflasyonla artan rahatsızlığının neden olduğu belirsizliklerin ardından geldiğini düşünüyorum" şeklinde değerlendirdi.

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ETHEREUM DA SERT DÜŞTÜ

Piyasa hacmi en yüksek ikinci kripto para birimi olan Ethereum ise, Bitcoin’e eşlik ederek yüzde 20’ye yakın düşüş kaydetti ve 3 bin 500 dolar seviyesinin altını test etti. Ethereum, böylelikle 13 Ekim tarihinden beri en düşük seviyeyi görürken; şu dakikalarda ise yüzde 15 değer kaybıyla 3 bin 852 dolar seviyesinde işlem görüyor. Ehtereum (ETH), 7 günlük kaybını yüzde 6,40 seviyesine taşırken, piyasa hacmi ise 463 milyar dolar seviyelerinde…

Bitcoin ve Ethereum fiyatlarında yaşanan sert düşüşler, kripto para piyasalarında işlem gören bir çok kripto para biriminde de görüldü.

EL SALVADOR BİTCOIN SATIN ALDI

El Salvador, Bitcoin fiyatlarında yaşanan düşüşü alım fırsatı olarak görerek, 48 bin 670 dolar seviyesinden 150 Bitcoin daha satın aldığını açıkladı.

Bitcoin’i yasal ödeme aracı olarak kabul eden tek ülke olan El Salvador, geçtiğimiz günlerde Bitcoin şehri kurmaya karar verdiğini açıklamıştı.

SINIRLI ETKİ GÖRÜLEBİLİR

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda tapering’i (varlık alımı azaltımı) hızlandırabileceği yönünde mesaj verdi. Bu söylemin gerçekleşmesi Fed’in faiz artırım takvimini de öne çekebilir. 14-15 Aralık’ta yapılacak Fed toplantısına verilecek mesajları kritik olacak. Fed'in para potikasında olası değişikliklerin kripto para piyasalarında sınırlı bir etki yaratması bekleniyor.

SERT DÜŞÜŞ NEDEN YAŞANDI?

Eray Dengiz – Kriptomeda Kurucusu

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Bitcoin, sabah saatlerinde yüzde 20’ye varan sert bir düşüş yaşadı. Diğer yandan sadece iki gün içinde kripto para piyasasında yaklaşık 300 milyar dolarlık değer kaybı yaşandı.

Bitcoin son 24 saat içinde yaklaşık 15 bin dolar düşerken, Ethereum ise 1100 dolar geriledi. Bitcoin ayrıca eylül ayından beri ilk kez 42 bin doları gördü.

Ethereum da benzer şekilde 3 bin 500 dolara kadar geriledi. Bitcoin şimdi ise 47 bin 500 dolardan işlem görürken, Ethereum ise 3 bin 900 dolar seviyesinden işlem görüyor.

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Piyasada bu düşüşten oldukça etkilendi. Ethereum’un yanında; Binance Coin (BNB), Solana (SOL) ve Ripple’ın b dahil olmak üzere diğer büyük kripto para birimlerinin her biri sadece 24 saat içinde neredeyse yüzde 10’luk bir değer kaybı yaşandı.

Söz konusu bu ani düşüş, Omicron varyantının ve Fed’in yüksek enflasyonla artan rahatsızlığının neden olduğu belirsizliklerin ardından geldiğini düşünüyorum.