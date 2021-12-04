Kripto paralarda sert düşüş! Bitcoin çakıldı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Hafta sonu kâbusu... Kripto paralar resmen çakıldıHafta sonu kâbusu... Kripto paralar resmen çakıldı!#Kripto Para Piyasası
Korkutan omicron açıklaması Uyarılar peş peşe geldi...Korkutan 'omicron' açıklaması! Uyarılar peş peşe geldi...#Koronavirüs
Korkunç malikanenin gerçekleri... Epsteinin uşağı konuştu, mide bulandıran detaylar ortaya çıktı Korkunç malikanenin gerçekleri... Epstein'in uşağı konuştu, mide bulandıran detaylar ortaya çıktı#Ghislaine Maxwell
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün açılışını yapacak Ülke ihtiyacının yüzde 40ını karşılayacakCumhurbaşkanı Erdoğan bugün açılışını yapacak! Ülke ihtiyacının yüzde 40'ını karşılayacak#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Canlı: Burak Elmastan TFFye tepki İstifaya davet etmiyorum, bu bir mecburiyetCanlı: Burak Elmas'tan TFF'ye tepki! "İstifaya davet etmiyorum, bu bir mecburiyet"#Galatasaray
Çaldıkları otomobille günlerdir geziyorlardı 3 çocuk yakalandıÇaldıkları otomobille günlerdir geziyorlardı! 3 çocuk yakalandı#Ordu
İskenderin askerleri: DNA testi ortaya çıkardıİskender'in askerleri: DNA testi ortaya çıkardı#İzmir Selçuk
2022de konut alacaklar dikkat İşte tahminler, en değerlenecek il ve ilçeler2022'de konut alacaklar dikkat! İşte tahminler, en değerlenecek il ve ilçeler#Konut Piyasası
Kışın en çok yakıştığı köy ve kasabalar… 12 şehirden birbirinden güzel 15 adresKışın en çok yakıştığı köy ve kasabalar… 12 şehirden birbirinden güzel 15 adres#Seyahat
Dikkat çeken Omicron açıklaması Türkiyede kapanma olur muDikkat çeken 'Omicron' açıklaması! Türkiye'de kapanma olur mu?#Koronavirüs
1 SORU 5 UZMAN | Bezini değiştirirken bebekten rıza alınmalı mı1 SORU 5 UZMAN | Bezini değiştirirken bebekten rıza alınmalı mı?#Çocuk Gelişimi
Günlük 35 milyon doları reddetmiş: Uykumun bir dakikasını bile feda etmemGünlük 35 milyon doları reddetmiş: Uykumun bir dakikasını bile feda etmem#George Clooney
Hazar Ergüçlü tektaşı taktıHazar Ergüçlü tektaşı taktı!#Hazar Ergüçlü
Şahap Kavcıoğlu TÜİKe iletişim dersi vermeye gitsinŞahap Kavcıoğlu TÜİK'e iletişim dersi vermeye gitsin#Kılıçdaroğlu
Çocukluk aşkıÇocukluk aşkı!#Erdal Beşikçioğlu
HABERLEREkonomi Haberleri

Kripto paralarda sert düşüş! Bitcoin çakıldı

#Kripto Para Piyasası#Bitcoin (BTC)#Ethereum (ETH)
Kripto paralarda sert düşüş Bitcoin çakıldı
Şenay ZEREN

Kripto para birimleri hafta sonuna sert kayıplarla başladı. İşlem hacmi en yüksek kripto para birimleri olan Bitcoin ve Ethereum yüzde 20'ye yakın değer kaybederek, yaklaşık 2 ayın en düşük seviyelerini gördüler. Sert değer kayıpları sürerken, kripto para birimleri toparlanma çabasında... Kriptomeda Kurucusu Eray Dengiz kripto para piyasalarında yaşanan son gelişmeleri hurriyet.com.tr'ye değerlendirdi.

Haberin Devamı

Kripto para yatırımcısı hafta sonuna hareketli başladı. Hafta boyunca 51 bin ile 50 bin dolar arasında hareket eden Bitcoin fiyatları, hafta sonuna sert düşüşle girdi. Cuma günü kapanış saatlerinde 53 bin dolar seviyesinin üzerinde hareket eden Bitcoin fiyatları, sonrasında sert düşüşle 42 bin dolar seviyelerine kadar çekilerek 30 Eylül tarihinden beri en düşük seviyeyi gördü.

Gözden Kaçmasın

Kripto para borsası kurmak ne kadar kolay Mağduriyet büyük, uzmanlar uyarıyor...Kripto para borsası kurmak ne kadar kolay? Mağduriyet büyük, uzmanlar uyarıyor...Haberi görüntüle

Gün içerisindeki düşüşünü yüzde 20 düzeyine çeken Bitcoin fiyatları, sonrasında toparlanmaya çalışırken saat 10.44 itibarıyla yüzde 16’nın üzerinde değer kaybıyla 47 bin 165 dolar seviyesinde hareket ediyor. Bitcoin’in (BTC), 7 günlük kaybı yüzde 13 seviyelerinde olurken, piyasa hacmi ise 997 milyar seviyesinde bulunuyor. Kriptomeda Kurucusu Eray Dengiz kripto para piyasalarında yaşanan ani düşüşün sebebiyle ilgili olarak, "Omicron varyantının ve Fed’in yüksek enflasyonla artan rahatsızlığının neden olduğu belirsizliklerin ardından geldiğini düşünüyorum" şeklinde değerlendirdi.

Kripto paralarda sert düşüş Bitcoin çakıldı

Haberin Devamı

ETHEREUM DA SERT DÜŞTÜ

Piyasa hacmi en yüksek ikinci kripto para birimi olan Ethereum ise, Bitcoin’e eşlik ederek yüzde 20’ye yakın düşüş kaydetti ve 3 bin 500 dolar seviyesinin altını test etti. Ethereum, böylelikle 13 Ekim tarihinden beri en düşük seviyeyi görürken; şu dakikalarda ise yüzde 15 değer kaybıyla 3 bin 852 dolar seviyesinde işlem görüyor. Ehtereum (ETH), 7 günlük kaybını yüzde 6,40 seviyesine taşırken, piyasa hacmi ise 463 milyar dolar seviyelerinde…

Kripto paralarda sert düşüş Bitcoin çakıldı

Bitcoin ve Ethereum fiyatlarında yaşanan sert düşüşler, kripto para piyasalarında işlem gören bir çok kripto para biriminde de görüldü.

EL SALVADOR BİTCOIN SATIN ALDI

El Salvador, Bitcoin fiyatlarında yaşanan düşüşü alım fırsatı olarak görerek, 48 bin 670 dolar seviyesinden 150 Bitcoin daha satın aldığını açıkladı.

Bitcoin’i yasal ödeme aracı olarak kabul eden tek ülke olan El Salvador, geçtiğimiz günlerde Bitcoin şehri kurmaya karar verdiğini açıklamıştı.

SINIRLI ETKİ GÖRÜLEBİLİR

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda tapering’i (varlık alımı azaltımı) hızlandırabileceği yönünde mesaj verdi. Bu söylemin gerçekleşmesi Fed’in faiz artırım takvimini de öne çekebilir. 14-15 Aralık’ta yapılacak Fed toplantısına verilecek mesajları kritik olacak. Fed'in para potikasında olası değişikliklerin kripto para piyasalarında sınırlı bir etki yaratması bekleniyor.

SERT DÜŞÜŞ NEDEN YAŞANDI?
Eray Dengiz – Kriptomeda Kurucusu

Haberin Devamı

Bitcoin, sabah saatlerinde yüzde 20’ye varan sert bir düşüş yaşadı. Diğer yandan sadece iki gün içinde kripto para piyasasında yaklaşık 300 milyar dolarlık değer kaybı yaşandı. 

Bitcoin son 24 saat içinde yaklaşık 15 bin dolar düşerken, Ethereum ise 1100 dolar geriledi. Bitcoin ayrıca eylül ayından beri ilk kez 42 bin doları gördü.

Ethereum da benzer şekilde 3 bin 500 dolara kadar geriledi. Bitcoin şimdi ise 47 bin 500 dolardan işlem görürken, Ethereum ise 3 bin 900 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Haberin Devamı

Piyasada bu düşüşten oldukça etkilendi. Ethereum’un yanında; Binance Coin (BNB), Solana (SOL) ve Ripple’ın b dahil olmak üzere diğer büyük kripto para birimlerinin her biri sadece 24 saat içinde neredeyse yüzde 10’luk bir değer kaybı yaşandı.

Söz konusu bu ani düşüş, Omicron varyantının ve Fed’in yüksek enflasyonla artan rahatsızlığının neden olduğu belirsizliklerin ardından geldiğini düşünüyorum.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kripto Para Piyasası#Bitcoin (BTC)#Ethereum (ETH)

BAKMADAN GEÇME!

2022de konut alacaklar dikkat İşte tahminler, en değerlenecek il ve ilçeler

2022'de konut alacaklar dikkat! İşte tahminler, en değerlenecek il ve ilçeler

#Konut Piyasası
Lodosun hatırlattığı… Uçan çatı ve balkondan kim sorumlu

Lodosun hatırlattığı… Uçan çatı ve balkondan kim sorumlu?

#Lodos
İşte 1 milyona yakın öğretmenin beklediği kanun

İşte 1 milyona yakın öğretmenin beklediği kanun

#Öğretmenlik Meslek Kanunu