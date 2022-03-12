Kripto paralarda neler oluyor? Rusya senaryosu boşa mı çıktı

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Küresel piyasalarda petrol, altın ve değerli metaller yükseliş gösterirken kripto paralarda cansız seyir devam ediyor. Rusya ve Ukrayna arasında gerçekleşen savaşta Rusya’ya karşı ekonomik yaptırım ve ambargolar uygulandı. Rusya kendi parası dışında parayı kullanamaz hale geldi, vatandaşları mağdur oldu. Geçtiğimiz hafta kısa bir süreliğine yükseliş gösteren kripto paralara olan ilgi de yeniden azaldı.

Rusya'da oluşan sermaye kontrolü, uluslararası şirketlerin faaliyetlerine son vermesi, borsasının kapalı olması, Ruble'nin dolar karşısında büyük kayıplar yaşaması, petrol-emtia alanındaki ticaretin yapılamaması, banka kartları ve kredi kartlarının Rus vatandaşlarının kullanımına kapatılması, dev Rus bankası Sberbank'ın Avrupa'dan silinmesi gibi daha birçok olumsuzluk ortaya çıktı. Rusya'nın kıskaca sıkışmış bu hali kısa süreliğine kripto paralara olan ilgiyi artırdı.

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RUSLAR KRİPTO PARA MI ALDI?

Kripto paraların merkeziyetsiz olması ve herhangi bir yaptırıma maruz kalmasının düşük ihtimal barındırması nedeniyle Rus halkının ellerindeki paraları kripto paraya çevirerek değerini koruduklarını kripto para konusunda uzman olduğunu iddia eden kişiler tarafından dile getirilmişti. Geçtiğimiz hafta bu açıklamalarla yönünü yukarı çeviren kripto paralar yeniden mağduriyetlere neden olmaya başladı. Uzmanların yükselişin devam edeceği beklentisine kanarak yatırım yapanlar binlerce dolar kaybetti. Kripto para piyasalarında marj aralığının sınırsız olması nedeniyle yatırım uzmanlarının açıklamaları mağduriyetler yaratabiliyor.

Rus halkının kripto para tarafına geçtiğine dair açıklamalar da bir açıdan boşa çıkmış oldu ve lider kripto para birimi 43 bin dolar seviyesinden yeniden 39 bin dolara düşüş yaşadı.

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ABD’DE ENFLASYON YÜKSELİYOR, FAİZ ARTIŞI OLABİLİR

ABD’de enflasyon yüzde 7.9 oranında gerçekleşti ve yine yükseliş yaşadı. Bu durum karşısında Fed uzun süredir gündeminde olan faiz artırımını bu ay gerçekleştirileceğine inanılıyor. Fed Başkanı Jerome Powell da, faizin artmaması için bir durum olmadığını, enflasyonu dizginlemek için faiz artışına gideceklerini söyledi. Faiz artışıyla birlikte yatırımların dolar tarafına kayacağı beklentisi de artmaya başladı.

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BITCOIN YATAY SEYREDİYOR

Lider kripto para birimi Bitcoin dar bantta güçsüz seyir izlemeye yöneldi. Kripto paralara ilişkin herhangi bir olumlu gelişme olmaması, küresel piyasalardaki fiyatlamaların aşırı volatil olması, Rusya-Ukrayna savaşının etkilerinin ne olacağının kestirilememesi yatırımcıları daha likit ürünlere itmeye başladı. Bitcoin şu sıralar 39 bin dolar seviyesinde işlem görüyor.

ETHEREUM’A OLAN İNANÇ AZALIYOR

Ethereum bir türlü güç kazanamıyor. 5 bin dolar sınırından 2500 dolara gerileyen ve tarihi zirvesinden neredeyse yüzde 50 geride olan Ethereum ivme yakalayamadı. Şu sıralar Ethereum 2578 dolardan alıcı buluyor.

RIPPLE DA STABİL SEYİRDE

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ABD’de davalarla uğraşan Ripple kuvvetlenemiyor. Diğer kripto para birimlerinden bugüne özel olarak pozitif ayrışan Ripple yüzde 5’in üzerinde primle 0.7853 dolar seviyesinde bulunuyor.

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SHIBA INU’DE UMUTLAR SONA MI ERİYOR?

Şaka coin olarak çıkan sonrasında finansal değere ulaşan Shiba Inu beklenen yükselişi sağlayamadı. ABD’de bazı şirketler tarafından kabul edilip alışverişte kullanılmaya başlasa da yeterli güçlenmeyi sağlayamayan Shiba Inu şu sıralar 0.00002223 dolarda bulunuyor.

DOGECOIN İYİCE GÜÇ KAYBETTİ

Milyarder iş adamı Elon Musk’ın spekülatif tweetleriyle yön bulan ve herhangi bir hikayesi bulunmayan Dogecoin de usul usul düşüşünü sürdürüyor. Dogecoin şu sıralar 0.1160 dolardan işlem görüyor.

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EN ÇOK YÜKSELENLER YİNE MANİPÜLATİF

Kripto paraların en çok yükselenler listesine bakıldığında manipülatif fiyat hareketleri görülüyor. GMT yüzde 143 oranında yükselişle 0.27182 dolar, LAZIO yüzde 29 oranında primle 3.72 dolar, UMA yüzde 25 yükselişle 8.95 dolar, KP3R yüzde 15 oranında yükselişle 397.45 dolardan alıcı buluyor. İçlerinde en manipülatif olanı ise KP3R Aralık 2021 tarihinde 2066 dolara yükselmiş, sonrasında ise dev satışlarla karşılaşıp 300 dolar seviyelerine gerilemişti. KP3R’de kısa sürede kayıp yüzde 82 seviyesinde.

EN ÇOK DÜŞENLER

En çok düşenler listesinde büyük kayıplar bulunmuyor. LUNA yüzde 9 oranında düşüşle 0.0137 dolar, ZEN yüzde 9 oranında düşüşle 88.66 dolar, ANC yüzde 9 oranında düşüşle 3.31 dolardan işlem görüyor.