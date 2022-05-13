Kripto paralarda kriz bitti mi? Luna ve Terra UST çöp oldu... İşte piyasadaki son gelişmeler

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Kripto para birimleri son bir haftadır ecel terleri döküyordu. Önce Fed’in faiz artırımı ve bilanço daraltmaya başlayacağını açıklaması sonra da Terra UST’nin 1 dolar sabitliğini kaybetmesiyle başlayan büyük krizin sonuna yaklaşıldığı gözlemleniyor.

Fed’in faiz artırım hamlesi ve bilanço daraltma mesajı doları güçlü kılmaya devam ediyor. Dolardaki güçlenmeyle birlikte kripto paralara olan talebin azalması olağan görülüyordu. Ilımlı bir düşüş yaşayan kripto paralar Fed’in baskısını üzerinden atamadan bu sefer de Terra UST tarafından darbe yedi. Terra UST 1 dolar sabitliğini kaybetti ve toparlamakta güçlük çekti. Terra Ekosistemi’ndeki ilerleyiş sistemindeki boşluk da satışları hızlandırdı.

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYORDU?

Kripto para piyasasında dolarla aynı seviyede işlem gören Terra UST, Luna tarafından teminat altına alınmıştı. 1 Terra UST satınca 1 tane de Luna tokeni ortaya çıkıyor. 1 tane Terra UST alınca da 1 tane Luna tokeni azalıyor. Terra UST ne kadar alım görürse Luna tokenleri de o kadar azalıyor ve fiyatı yükseliyordu. İlk 10 kripto para birimi arasına giren Luna çok büyük yıkım gördü. Luna hiçbir şeyi teminat altına almıyordu ve Terra UST büyük satışa maruz kaldı. Her Terra UST satıldıkça 1 Luna daha basıldı, satışlar hızlandı, Luna’lar çoğaldı, alımlar neredeyse durdu, Luna çoğaldıkça çoğaldı ve neredeyse tamamen değersiz hale geldi.

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LUNA VE TERRA UST PİYASADAN SİLİNDİ

Milyarlarca dolarlık zararla kripto para piyasasından silinen Luna ve Terra UST nedeniyle küresel çapta büyük mağduriyetler ortaya çıktı. Sadece kendi ekosistemi değil diğer tüm kripto para birimlerini etkileyecek düşüşler ve güvenin sarsılmasına neden oldu. Terra UST’nin değerini korumak için elindeki tüm Bitcoin’leri satan ekosistem nedeniyle Bitcoin de çakıldı. Lider kripto para birimini takip eden piyasalarda deprem büyük oldu ve düşüş genele yayıldı.

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40 MİLYAR DOLAR BİR HAFTADA ERİDİ

40 milyar dolarlık ekosistemin yok olmasıyla birlikte yatırımcıların mağduriyetleri ortaya çıktı. Mağduriyetlerin giderilmesi için hayali senaryolar yazılırken bu paranın geri gelmeyeceği neredeyse kesinleşti. Luna ve Terra UST önemli kripto para borsaları tarafından alım ve satıma konu olmaktan çıkarıldı. Böylece Luna ve Terra UST tarihin tozlu sayfaları arasında kripto para piyasalarını sarsan hikayeler arasında yer almaktan öteye gidemeyecekler.

DİPTEN CANLANMA BAŞLADI

Kripto para birimleri aldıkları ağır yaraları Terra UST’nin ortadan kalkmasıyla sarmaya çalışıyor. Milyarlarca doların buhar olduğu piyasalarda ekranlar yeşillenmeye başlasa da korku ve açgözlülük endeksi aşırı korku bölgesinde bulunuyor.

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BITCOIN GÜÇLENİYOR

Piyasalara yön veren Bitcoin yükselişe geçti. Lider kripto para birimi 69 bin dolar olan tarihi zirvesinden yüzde 56 geride seyretse de şu sıralar yüzde 15 oranında primle 30 bin 528 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bitcoin gün içinde en düşük 24 bin 500 dolar, en yüksek de 30 bin 980 dolar seviyesini gördü.

ETHEREUM’DA KAYIPLAR ÇOK DERİN

İstikrarı bir türlü yakalayamayan en güçlü kripto para birimlerinden olan Ethereum 1000 dolar seviyelerine düşüşle geri döndü. Ancak toparlanma eğilimi gösteren Ethereum şu sıralar yüzde 18 oranında primle 2101 dolar seviyesinde işlem görüyor.

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SHIBA INU YÜZDE 40 PRİMLENDİ

Düşüşten nasibini alan Shiba Inu hızlı toparlanan coinlerden oldu. Shiba Inu yüzde 40 civarında primle eklediği sıfırı kısa sürede yine sildi. Shiba Inu 0.00001372 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

DOGECOIN DE PRİMLENİYOR

Düşüş dalgasında hanesine bir sıfır daha ekleyen Dogecoin bu sıfırı silmek için mücadele ediyor. Dogecoin yüzde 28 yükselişle 0,929 dolar seviyesinde işlem görüyor.

SOLANA DİPLERDE DOLAŞIYOR

Bir dönem popüler olan ve yüz binlerce kişinin parasını buhar eden Solana yüzde 26 oranında yükselişle 52.71 dolar seviyesinde işlem görüyor. Solana tarihi zirvesinden yüzde 80 geride işlem görüyor.

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AVAX DİPTEN DÖNDÜ

Son günlerde düşüşüyle dikkat çeken Avax yeniden toparlanma eğilimine girdi. Avax yüzde 37 oranında primle 35 dolar seviyesinde işlem görüyor. Avax yükseliş gerçekleştirmeye çalışsa da tarihi zirvesi olan 146 dolardan yüzde 76 geride seyrediyor.