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Kripto paralarda kan kaybı sürüyor! En büyük tehlike...

#Kripto Para Piyasası#Bitcoin (BTC)#Ethereum (ETH)
Kripto paralarda kan kaybı sürüyor En büyük tehlike...
Şenay ZERENBarış ÖZKAN

Kripto para birimlerinde hızlı düşüşler devam ederken, Bitcoin 6 ayın en düşük seviyesini gördü. Peki, kripto para piyasalarında düşüşler sona erdi mi, dip göründü mü, alım fırsatları oluştu mu, kripto paralar için en büyük tehlike ne olabilir? Huobi Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü, Avrasya Blockchain ve Dijital Para Araştırmaları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Kurtuluş ve Kriptomeda Kurucusu Eray Dengiz hurriyet.com.tr’ye değerlendirdi.

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Geçtiğimiz cuma günü ABD teknoloji hisselerinde yaşanan sert düşüş sonrası, neredeyse tüm kripto para birimleri hızlı düşüşler kaydederken; hafta sonu ve bugün de kan kaybı şiddetini artırarak sürdürüyor. Yaşanan sert düşüşlerin sebebi olarak, ABD teknoloji hisselerinde devam eden düşüş, Ukrayna gerilimi, kritik ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısının yaklaşması ve küresel piyasalarda artan enflasyonist baskılar öne çıkıyor.

BİTCOIN 6 AYIN DİBİNDE

En popüler kripto para birimi olan Bitcoin, yaşanan sert satış dalgasında 33 bin dolarlı seviyelere kadar gerilerken; böylelikle Kasım 2021’de gördüğü tarihi zirvesinden yüzde 50’nin üzerinde değer kaybetmiş oldu. Bitcoin (BTC), haftanın ilk işlem gününe 35 bin 321 dolar seviyesinden başladı. İşlem hacmi en yüksek kripto para birimi, bugünkü işlemlerde 33 bin 34 dolar seviyesine kadar geriledi ve böylelikle geçtiğimiz 23 Temmuz 2021 tarihinden beri en düşük seviyeyi gördü. BTC, saat 14:22 itibarıyla yüzde 11,90 oranında değer kaybıyla 33 bin 794 dolar seviyesine işlem görüyor.

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Kripto paralarda kan kaybı sürüyor En büyük tehlike...

En popüler ikinci kripto para birimi olarak öne çıkan Ethereum (ETH) ise, 2 bin 201 dolar seviyesine kadar gerileyerek 28 Temmuz 2021 tarihinden beri en düşük seviyeyi gördü. ETH, şu dakikalarda ise yüzde 17’nin üzerinde kayıpla 2 bin 265 dolar seviyesinde hareket ediyor.

Kripto paralarda kan kaybı sürüyor En büyük tehlike...

Küresel bazda kripto paraların piyasa değeri, son 24 saatte yüzde 5'in üzerinde değer kaybederek 1,57 trilyon dolara kadar geriledi.

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DÜŞÜŞLER SON BULDU MU?

Huobi Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü, “Düşüşün son bulduğundan ziyade dibe daha yakın olduğumuzu söylemek daha doğru olur. Zımni oynaklık seviyesi normalleşmeye başladı; bu yatırımcıda fiyat değişikliği beklentisini artırarak, yeni alımlara neden olabilir” şeklinde değerlendirirken; Avrasya Blockchain ve Dijital Para Araştırmaları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Kurtuluş ise, “En büyük tehlike, özellikle Rusya haricinde diğer ülkelerden de baskıcı ya da yasaklayıcı söylemler duyulması. Bana göre, bu düşüşler hala bir alım fırsatı değil” dedi.

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Kriptomeda Kurucusu Eray Dengiz ise, "Bitcoin fiyatı, ağustos ayından bu yana en düşük seviyesine geriledi. Bitcoin’i resmi para birimi ilan eden El Salvador bu düşüşü fırsat bilip 410 Bitcoin satın aldı. Bu durum beraberinde yeni bir alım fırsatı doğurdu diyebiliriz. Unutmayalım ki, her büyük düşüşün sonunda büyük yükselişler de gelecektir" diye açıkladı.

PİYASALARIN GÖZÜ KULAĞI FED’DE

ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı, 25-26 Ocak tarihinde gerçekleşecek. Bankanın ‘şahin ton’unu korunması beklenirken, toplantı sonrası para politikasıyla ilgili verilecek mesajlar oldukça kritik olacak.

Fed yılın ikinci toplantısını 15-16 Mart tarihlerinde gerçekleştirecek. Piyasalar, dünyada enflasyonist endişelerin devam etmesi ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarıyla bu toplantıdan bir faiz artırımı çıkmasını bekliyor.

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Uzmanlar, böyle bir ortamda kurumsal yatırımcıların riskli varlıklardan çıkacağını belirtirken; kripto varlıklar da riskli varlık sınıfında bulunduğu için, yaşanan düşüşlerde etkisi olduğunu belirtiyor. Fed toplantısının geride bırakılmasıyla beraber, kripto para piyasalarında yukarı yönlü bir tepki hareketi olasılığı bekleniyor.

BİTCOİN’DE DİBE DAHA YAKINIZ
Beste Naz Süllü – Huobi Araştırma Müdürü

Kripto paralarda kan kaybı sürüyor En büyük tehlike...

Çarşamba günü gerçekleşecek olan yılın ilk ABD Federal Rezerv Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından faizlerde değişiklik yönünde bir karar alınması beklenmezken, çok daha önemli bir konu takip edilecek. Eski Fed Başkanı Bernanke’nin de dediği gibi para politikalarının yüzde 85’i sözlü yönlendirmeden oluşur. Bu nedenle eski karar metnine göre, cümlelerdeki değişiklikler yakinen takip edilecek. ABD tahvilleri de bu yönüyle toplantı öncesi bir miktar sakinleşti ve fiyatlayabildi.

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Kripto paralarda ise, beklenen düşüş gerçekleşti ve teknik hedefimiz 35 bin dolar seviyesi test edildi. Düşüşün son bulduğundan ziyade dibe daha yakın olduğumuzu söylemek daha doğru olur. Zımni oynaklık seviyesi normalleşmeye başladı; bu yatırımcıda fiyat değişikliği beklentisini artırarak, yeni alımlara neden olabilir. Piyasada artan stablecoin arzı ve borsalardan çekilen Bitcoin (BTC) rakamlarındaki artış da dip seviyelerde olduğumuzun izlenimini veriyor.

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Üçüncü olarak ise; cüzdanında 10 bin ve üzeri olan hesapların BTC bakiyelerindeki artış da büyük oyuncuların aldığını gösteriyor. Öyleyse, Bitcoin başta olmak üzere piyasa dengelerini değiştirmeyecek bir haber oluşmadığı sürece, ABD Merkez Bankası (Fed) stresinin atlatılması ile birlikte yukarı tepki şansına sahip. Teknik olarak da yüzde 10’luk potansiyeli bulunan Bitcoin 38 bin 500 dolar seviyelerini test etmek isteyebilir.

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EN BÜYÜK TEHLİKE ÜLKELERDEN YASAKLAYICI SÖYLEMLER DUYULMASI
Kadir Kurtuluş - Avrasya Blockchain ve Dijital Para Araştırmaları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

Kripto paralarda kan kaybı sürüyor En büyük tehlike...

Tüm ülkeler yüksek enflasyonla boğuşuyor, ABD Merkez Bankası (Fed) olumsuz açıklamalarının yanında faiz artırımlarını şimdiden işaret etti. Bu gibi durumlarda kurumsal yatırımcılar, eldeki riskli varlıkları satar. Kripto varlıklar hala riskli varlık sınıfında. İlave olarak, gelişmekte olan ülkelerde enflasyon baskısı daha yoğun, dolayısıyla piyasanın likide ihtiyacı olduğu ya da likidin üretime aktarılması elzem olan dönemlerde, kripto paralara gidişe sıcak bakmayacaklardır. Keza teknoloji hisselerinin düşüşünü de bu pencereden okuyabiliriz.

Nitekim ilk açıklamalar Rusyadan geldi ve kripto para ile ilgili bir dizi kısıtlamayı açıkladılar. Mevcut yüksek enflasyon düzeyi bir günde oluşmadı. Kapanmaların tüm dünyada yoğun olduğu pandemi döneminin başlarında piyasaya çok yoğun para basılıp aktarıldı. Şimdi ise, bu eylemlerin sonuçlarını görüyoruz. Dolayısıyla bir günde her şey günlük güneşlik olmayacak.

Enflasyon baskısı devam ettiği sürece kripto para piyasaları bundan etkilenecektir. En büyük tehlike, özellikle Rusya haricinde diğer ülkelerden de baskıcı ya da yasaklayıcı söylemler duyulması. Bana göre, bu düşüşler hala bir alım fırsatı değil. Zira, kripto varlıklar her ne kadar geleceğimiz olsa da tüm dünya mevcut kripto para projelerinin çoğunun yatırıma değer olmadığının farkında. Böyle bir durumda yatırımların bu gibi finansal araçlara gitmesinin tercih edileceğini düşünmüyorum.

BÜYÜK DÜŞÜŞLERİN SONUNDA BÜYÜK YÜKSELİŞLER GELECEKTİR
Eray Dengiz – Kriptomeda Kurucusu

Kripto paralarda kan kaybı sürüyor En büyük tehlike...

Lider kripto para birimi Bitcoin hafta sonu büyük bir düşüş başlatarak 34 bin 7 dolara kadar geriledi. Bitcoin’deki bu düşüş Ethereum başta olmak üzere diğer altcoinlere de yansıdı. Piyasada büyük bir düşüş yaşanıyor. Geçtiğimiz haftaya göre Bitcoin yüzde 18, Ethereum yüzde 27, Cardano yüzde 24, Solana yüzde 35 değer kaybetti. Kripto para piyasasında toplam 1 trilyon dolardan fazla kayıp yaşandığı bildiriliyor.

Bitcoin fiyatı, ağustos ayından bu yana en düşük seviyesine geriledi. Bitcoin’i resmi para birimi ilan eden El Salvador bu düşüşü fırsat bilip 410 Bitcoin satın aldı. Bu durum beraberinde yeni bir alım fırsatı doğurdu diyebiliriz. Unutmayalım ki, her büyük düşüşün sonunda büyük yükselişler de gelecektir.

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#Kripto Para Piyasası#Bitcoin (BTC)#Ethereum (ETH)

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