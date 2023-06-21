Kripto paralarda hızlı yükseliş! Finans şirketleri etkili oldu

Haberin Devamı

Kripto paralarda hareketlilik ortaya çıktı. Küresel ekonomik görünümdeki zayıflık devam ederken kripto paralarda ortaya çıkan spekülatif yükseliş yatırımcıların dikkatini çekti. Lider kripto para birimi Bitcoin 29 bin dolar sınırını aştı ve yükselişi destekleyen birim oldu.

Küresel ekonomide sorunlar devam ediyor. Enflasyon sorunuyla başa çıkamayan merkez bankaları çareyi faiz artırımı ve sözlü yönlendirmede ararken her ay yeni spekülasyonlarla piyasalar yön tayin etmeye çalışıyor. Merkez bankalarının başkanlarının açıklamaları, döviz ve emtia piyasalarındaki korelasyon bozulmazken kripto paralar uzun süredir düşüş trendindeydi.

Bitcoin'in piyasadaki hakimiyetinin artmasıyla birlikte piyasalardan elenen diğer kripto paralar nedeniyle güven ortamı oluşmaya başladı.

Küçük kripto paralarda büyük kârlar elde etmek isteyenlerin hazin sonu lider kripto para birimi Bitcoin'e yansıdı. Bitcoin'in hakimiyeti yüzde 49,3'e yükselirken Ethereum da piyasanın yüzde 19,2'sine sahip oldu. Böylece iki dev kripto para birimi yüzde 68,5'ine hükmetmeye başladı.

Haberin Devamı

DEV KURULUŞLAR DESTEĞİNİ SUNUYOR

Geleneksel finans şirketlerinden BlackRock'ın spot Bitcoin ETF başvurusuyla birlikte Fidelity de başvuru yapabileceği söylentileri ortaya çıktı. Finans sektörünün kripto paralara olan ilgisinin artması yatırımcıların ilgisini topladı.

BITCOIN'DE 560.6 MİLYAR DOLAR VAR!

Piyasanın hakim kripto para birimi Bitcoin'de 560.6 milyar dolar, Ethereum'da 218 milyar dolar, Tether'de 83.1 milyar dolar, başı davalarla belada olan Binance Coin'de 38,9 milyar dolar, USD Coin'de 28,5 milyar dolar ve Ripple'da 25,7 milyar dolar bulunuyor. Milyarder iş insanı Elon Musk'ın desteklediği Dogecoin'de ise 9 milyar dolar bulunuyor.

BITCOIN HIZLI ATAK YAPTI

Bitcoin bugün hızlı atakla 29 bin 88 dolar seviyesine kadar yükseldi. Bitcoin yüzde 8'e yakın primle 28 bin 868 puandan işlem görüyor. Gün içinde en düşük 26 bin 652 dolar, en yüksek de 29 bin 88 dolar seviyesi görüldü.

Gözden Kaçmasın Bakanlık duyurdu! 6 ay 6 bin kilometre kısıtlaması süresi uzatıldı Haberi Görüntüle

ETHEREUM DA YÜKSELİŞTE

En popüler ikinci kripto para birimi olan Ethereum'da da yükseliş görülüyor. Ethereum 1828 dolar ile gün içi zirvesini gördü. Şu sıralar Ethereum yüzde 4,74 oranında primle 1811 dolardan işlem görüyor.

Haberin Devamı

TOPLAM HACİM 1,1 MİLYAR DOLAR

Kripto paralarda bulunan toplam hacim 1 trilyon 135 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

UZMANLARA, TAVSİYE VE YORUMLARA İNANMAYIN

Türkiye’de Kripto Para piyasalarına yönelik olarak düzenleme bulunmuyor. Bu nedenle kripto para hakkında yorum yapan, tavsiye veren, temel, teknik analiz yapan kişilere itibar edilmemesi gerekiyor. Sermaye piyasasında çalışan kişilerin Sermaye Piyasası Kurulu’nun açmış olduğu sınavlara girerek lisans alması ve bu lisansla uzmanlık yapması sağlanırken kripto para piyasalarında herhangi bir kural ve otorite bulunmadığı için bilgili ya da bilgisiz herkes yorum yapıp, tavsiye verebiliyor. Çalıştıkları kurumların menfaatlerini gözeterek yorum, tavsiyede bulunan kripto para uzmanı olarak kendini tanıtan kişilere güvenilmemesi gerekiyor. Sosyal medya, video siteleri üzerinden yorum yapıp hacim oluşturmaya çalışan kişilere de inanılmaması menfaatinize olacaktır.

Haberin Devamı

BITCOIN’DE ÜÇ AYIN EN BÜYÜK GÜNLÜK YÜKSELİŞİ GERÇEKLEŞTİ

Perşembe gününden bu yana yüzde 16 yükselerek nisan ayından süre gelen düşüş eğilimine son veren Bitcoin, spot ETF başvuruları tam gaz devam ederken düşen kanalı yukarı doğru kırarak 29 bin dolara kadar ani bir yükseliş yaptı. Bu son üç ayın en büyük günlük yükselişini Bitay Araştırma Departmanı Analisti Alper Samet Yorak yorumladı.

İşte o değerlendirme:



Şu anda 28.880 dolardan alıcı bulan Bitcoin için iki ana haber yükselişin öncüsü olarak öne çıkıyor. Önceki hafta SEC ve FED kaynaklı ciddi geri çekilmelerle 24.800$’ı test eden Bitcoin, dünyanın en büyük fon yönetim şirketi olan BlackRock ve ardından bir başka fon yönetim devi olan Fidelity şirketlerinin spot Bitcoin ETF’i yapması piyasadaki algıyı bir anda pozitife çevirdi. Son derece esnek bir yapıya sahip ve gelişmelere en hızlı tepki veren piyasa olan kripto para piyasası bu gelişmeleri hızlıca satın alarak son dönemdeki hacimsiz ve durgun görünümüne güzel bir set çekmiş oldu.



Daha önce de birçok şirketin spot ETF başvurusunda bulunduğunu tecrübe etmiştik ve kripto para piyasası bu duruma bugünkü gibi tepki vermemişti. “Neden Bitcoin şu anda bu haberle beş günde yüzde 15’den fazla prim yapıyor?” sorusu akıllara gelebilir. Burada en önemli ayrıntı BlackRock şirketi. Çünkü BlackRock ifade ettiğimiz gibi dünyanın en büyük fon yönetim şirketi ve BlackRock’un başvuru yapması “bir ETF başvuru” dalgası başlatabilir. Diğer bir sebep ise BlackRock’un başvurusunun ret almayacağı. Genel olarak “BlackRock ret alacağı bir başvuruyu yapmaz” görüşü hâkim ve bu sebepten olumlu beklentiler de satın alınıyor. Diğer bir gelişme ise Bitcoin’e uzun zamandır yatırım yapan Grayscale şirketinin Bitcoin fonu olan GBTC’de çok ciddi hacim ve fiyat artışı mevcut. Üç günlük yükselişi yüzde 30’u aşan bu fondaki hareket şu anda BlackRock’un başvurusunun onaylanacağını fiyatlıyor. Onun onaylanması halinde ise GBTC’nin SEC’e yaptığı başvuru olumlu etkilenecek ve böylece GBTC de bir ETF’e dönüşecek. Son üç ila beş gündeki yatırım fonlarındaki bu hareket Bitcoin fiyatına da öncülük etmiş gözüküyor. Kısa vadede görünümün bu sebepten olumlu olduğu görülüyor. Başvurunun onaylanması halinde yükselişin ivmesi daha da artabilir. Ancak ret gelmesi halinde sert geri çekilmelerin de görülebileceği akıllarda bulunması gereken önemli bir faktör. Bitcoin fonlarında ve Bitcoin fiyatında yaşanan bu hareket altcoinlerde de toparlanmaya sebep oldu. Her ne kadar Bitcoin dominasyonu artmaya ve altcoinleri baskılamaya devam etse de güçlü ivme ve para girişleri KDA, BCH, LINA, FLOW ve PEPE gibi altcoinlerin yüzde 20 ila yüzde 30’luk yükseliş yaşamasına neden oldu.

Küresel makro görünümde gözler bugün FED başkanı Powell’ın kongrede yapacağı yarıyıl sunumunda olacak. Özellikle para politikasının geleceğe yönelik stratejileri konusunda verebileceği mesajlar ile ABD ekonomisinde yaşanabilecek resesyon riskleri konusundaki sinyaller dikkatle takip edilecek. Şahin konuşmalar kripto para piyasasında bir miktar ivme kaybına neden olabilir. Ancak gözler SEC ve ETF başvurularında olmaya kısa vadede devam edecek.