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Ekonomi
Hurriyet.com.tr Ekonomi Servisi
Haber Giriş: 01.05.2021 - 10:03 | Son Güncelleme:

Kripto paralarda hareket başladı! Bitcoin, Ethereum, Dogecoin yükselişte

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Kripto paralarda hareket başladı! Bitcoin, Ethereum, Dogecoin yükselişte

Kripto para birimlerinden Bitcoin yeniden yükseliş grafiği sergilemeye başladı. Geçtiğimiz hafta 47 bin 130 dolara kadar gerileyen Bitcoin hafta sonuna hızlı yükseliş yaparak girdi. Ethereum ve Dogecoin de yükseliş trendine girdi.

Kripto paraların atası Bitcoin’de hareket başladı. Bir süredir stabil kalan ve sert düşüş yaşayan Bitcoin 47 bin dolar seviyelerinden 58 bin dolara hızlı yükseliş gerçekleştirdi.

24 Nisan’da 47 bin dolara gerileyen Bitcoin 7 günde 58 bin dolara çıkış yaptı. Kısa sürede yatırımcısına yaklaşık yüzde 23 oranında kazanç sağladı.

ETHEREUM DA GÜÇLENİYOR

Bitcoin’den sonra en çok tercih edilen kripto para olan Ethereum da 2800 dolar seviyesini aştı. Son bir haftalık grafiğine bakıldığında 2200 dolar seviyelerinden harekete başlayan Ethereum 2800 doları aşarak kısa sürede yüzde 27 kazandırmış oldu.

Kripto paralarda hareket başladı Bitcoin, Ethereum, Dogecoin yükselişte

BITCOIN’DE ELON MUSK ETKİSİ

Milyarler iş adamı Elon Musk, Tesla’ya alınan 1.5 milyar dolarlık Bitcoin’lerin satıldığını açıklamış, bunu da Tesla’nın bilançosuna kar olarak yansıtmıştı.

Bu aşamadan sonra Bitcoin’de sert fiyat hareketleri gerçekleşmiş ve 47 bin dolar seviyesine kadar düşmüştü.ü

Kripto paralarda hareket başladı Bitcoin, Ethereum, Dogecoin yükselişte

DOGECOIN YİNE 3 LİRA SINIRINDA

Sınırsız sayıda bulunan ve üretilmesi devam eden Dogecoin fiyatlarında artışlar yaşanıyor. İş adamı Elon Musk’ın attığı tweetlerle yön bulmaya çalışan Dogecoin 24 saatte 2.52 liradan 3.05 liraya yükseldi ve yüzde 21 oranında yükseliş yaşadı. Son bir haftada 2 lira seviyelerinden Dogecoin 3 lira seviyesine kadar yükseldi.

Ethereum, Bitcoin’i tahtından eder mi
Ethereum, Bitcoin’i tahtından eder mi?

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