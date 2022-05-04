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Kripto paralarda Fed rüzgarı! Faiz kararıyla dengeler değişti

#Kripto Para#Bitcoin#Ethereum
Kripto paralarda Fed rüzgarı Faiz kararıyla dengeler değişti
Burak TAŞÇI

ABD Merkez Bankası’nın faizi artırması ve Fed Başkanı’nın enflasyona ilişkin olumsuz açıklamaları piyasaları hareketlendirdi. Bir süredir düşüşte olan altın yükseliş gösterirken, euro/dolar paritesi yükselmeye başladı ve dolar güçlü para birimleri karşısında hafif değer kaybına uğradı. Faiz artırımının en etkili görüldüğü alan ise kripto paralar oldu. Bitcoin yüzde 5 yükselirken sert satışlarla karşılaşan altcoinlerde de primlenme göze çarptı.

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Kripto para birimlerinde Fed rüzgarı esiyor. Fed’in faizi 50 baz puan artırarak yüzde 1’e çıkarması ve enflasyonla mücadelenin devam edeceğine yönelik vurgusu piyasalarda yankı uyandırdı. Önümüzdeki 2 toplantı için Fed Başkanı Jerome Powell yönlendirmede bulunarak 50’şer baz puanlık artışların devam edeceğini belirtti.

Enflasyon hedefinin yüzde 2 olduğunu söyleyen Powell, enflasyonu düşürmek için aksiyon almaktan çekinmeyeceklerini ifade ederken ekonomideki durumun kötü olmadığını da açıkladı.

Powell’ın açıklamalarıyla beraber dolar, güçlü para birimleri karşısında değer kaybetmeye başladı. Ons altın 30 dolara yakın yükseliş gösterdi, gram altın fiyatları 896 liraya kadar çıktı.

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BITCOIN GÜÇLÜ YÜKSELDİ

Kripto para birimleri de risk iştahının arttığı ortamda prim yapmaya başladı. Lider kripto para birimi Bitcoin yüzde 5’in üzerinde prim yaptı ve 39 bin 905 dolar seviyesine kadar yükseldi. Fed’in genel olarak enflasyonla mücadelenin devam edeceğine dikkat çekmesi ve mücadelenin yakın zamanda sona ermeyeceğinin sinyalini vermesi kripto paralarda hareketlilik yarattı.

ETHEREUM DA GÜÇLENDİ

Ethereum da Bitcoin’deki yükselişten ve Fed’in açıklamalarından destek bularak yüzde 6’nın üzerinde primle 2 bin 949 dolar seviyesinden işlem görüyor.

ALTCOINLER DE CANLANDI

Bir süredir ağır yara alan altcoinler de güç kazanmaya başladı. Bitcoin liderliğinde başlayan yükseliş hareketi en çok tercih edilen altcoinleri etkiledi. Dogecoin yüzde 5’e yakın primle 0.133 dolar, Shiba Inu ise yüzde 5 oranında primle 0,00002131 dolar seviyesinde işlem görüyor. SXP yüzde 7’ye yakın primle 1,08 dolar, AVAX yüzde 12 oranında yükselişle 65.38 dolar, FLM yüzde 12 oranında primle 0,1878 dolar, ICP yüzde 11 oranında yükselişle 14.04 dolar seviyesinde işlem görüyor.

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EN ÇOK YÜKSELENLER SPEKÜLATİF

En çok yükselen kripto paraları spekülatif olanlar doldurdu. ZIL yüzde 22 oranında primle 0,08258 dolar, PEOPLE yüzde 20 oranında primle 0,042 dolar, CRV yüzde 20 oranında primle 2,56 dolar, RNDR yüzde 19 primle 1,77 dolar seviyesinde işlem görüyor.

DÜŞENLER LİSTESİ YATAYA YAKLAŞIYOR

En çok düşenler listesinde ENS yüzde 4.4 oranında kayıpla 22,14 dolar, MIR yüzde 3 oranında düşüşle 1,14 dolar, KNC yüzde 2 oranında düşüşle 3,60 dolar seviyesinde işlem görüyor.

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