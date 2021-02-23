Kripto paralarda büyük düşüş! Yüzde 20'yi aştı...

Kripto para piyasasında düşüşler hız kazandı. Bitcoin’deki geri çekilmeyle birlikte diğer kripto para birimleri yüzde 20 civarında kayba yöneldi.

Saat 11:36 itibarıyla Bitcoin yüzde 12.6 düşüşle 352 bin lira, Ethereum yüzde 17.6 düşüşle 11 bin 80 lira, Litecoin yüzde 18.3 düşüşle 1295 lira, Ripple yüzde 20.4 düşüşle 3.3 lira, Bittorrent yüzde 21.2 düşüşle 0.010 lira, DogeCoin yüzde 16.4 düşüşle 0.35 lira, Holo seviyesinde işlem görüyor.

KRİPTO PARALARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, kripto para birimlerinden Bitcoin'in çoğu zaman yasa dışı finansman için kullanıldığını belirterek, söz konusu kripto para birimini "verimsiz" ve "spekülatif" olarak nitelendirdi.

Yellen yaptığı açıklamada “Bitcoin'in bir işlem mekanizması olarak yaygın olarak kullanıldığını düşünmüyorum. Korkarım çoğu zaman yasa dışı finansman için kullanılıyor. İşlemleri gerçekleştirmenin son derece verimsiz bir yolu ve bu işlemlerin gerçekleştirilmesinde tüketilen enerji miktarı şaşırtıcı. Oldukça spekülatif bir varlık. Bence insanlar aşırı derecede oynak olabileceğinin farkında olmalı. Yatırımcıların yaşayabileceği potansiyel kayıplar konusunda endişeliyim” dedi.

ELON MUSK DA ELEŞTİRDİ

Milyarder iş adamı Elon Musk, Tesla vasıtasıyla Bitcoin’e 1.5 milyar dolar yatırmış olsa da kripto para birimlerine karşı eleştirilerini gerçekleştirmeye devam ediyor. Musk’ın kripto para birimlerinde aşırı fiyatlama olduğuna dair açıklama yapması satışları hızlandırdı.