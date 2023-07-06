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Kripto paralara ilgi yükselişte

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#Bitcoin#Ethereum#ABD
Kripto paralara ilgi yükselişte
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2023 07:00

Bitcoin, 31 bin doları aşarak 14 ayın zirvesini gördü.

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Dün içinde 30 bin seviyesine gerileyen Bitcoin’in yanı sıra CoinGecko verileri de Ethereum’un da 1.960 dolar eşiğini aşarak 2 bin dolarlık rekoruna yaklaştığını gösterdi. Gate.io Türkiye Araştırma Müdürü Sevcan Dedeoğlu, “ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), BlackRock’ın Bitcoin tabanlı ilk borsa yatırım fonu başvurusunu reddetti. Fakat BlackRock tekrar başvuruda bulundu. Bu durum yatırımcıların ilgisini körükledi” dedi.

‘HAREKETLİ GÜNLER BEKLİYOR”

CoinShares raporunda, Bitcoin’in yatırımcıların öncelikli odaklarından biri olduğu, Bitcoin’e yönelik nakit girişinin 123 milyon doları bulduğu ve bu rakamın da toplam nakit girişinin yüzde 98’ine karşılık geldiği kaydedildi.
“Kurumsal yatırımcıların Bitcoin’e ilgisi, yatırımcı duyarlılığını ve piyasa dinamiklerini belirlemek açısından önem arz ediyor” diyen Dedeoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “ABD enflasyonunda beklenen gerilemenin gelmesi, yatırımcı duyarlılığını pozitif bir bölgeye taşıdı. S&P 500, ekim ayında kaydettiği en düşük seviyesinden yüzde 20 yükselerek boğa piyasasının ilk işaretlerini vermeye başladı. Kripto para piyasaları da hem ekosistem içi, hem de makroekonomik gelişmelerden etkilenerek olumlu sinyaller veriyor. Önümüzdeki günlerin tüm piyasalar için hareketli geçeceğine inanıyoruz.”

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NAKİT GİRİŞLERİ ARTTI

CoinShares’in 3 Temmuz’da yayımladığı raporda ise boğa piyasasının sürdüğü ve dijital varlıkların son haftada 125 milyon dolar nakit akışı gördüğü kaydedildi. İki haftadır artan nakit girişleri, toplamda 334 milyon doları buldu.

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#Bitcoin#Ethereum#ABD

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