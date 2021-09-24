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Kripto paralar için yeni hamle! Tüm dünyayı etkileyecek... Çin'den yasak geldi

#Kripto Para Madenciliği#Çin Merkez Bankası#Bitcoin
Kripto paralar için yeni hamle Tüm dünyayı etkileyecek... Çinden yasak geldi

Çin, kripto para ticaretine yönelik baskıyı yoğunlaştırdı. Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu ile Çin Merkez Bankası, kripto para madenciliği ve kripto para ticaretine karşı bir kez daha harekete geçti. Çin'in hamlesiyle Bitcoin de geriledi.

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Çin kripto paralara karşı negatif adımlara yenisini ekledi. Çin Ulusal Kalkınma ve Reporm Komisyonu, kripto para madenciliğinin engellenmesine yönelik harekete geçti. 

Çin mayıs ayında finansal riski savuşturma çabalarının bir parçası olarak Bitcoin madenciliği ve ticaretini bitirme amacını yineledi. Yeni kripto para madenciliği projelerine finansal destek sağlanmasının sıkı şekilde yasaklanacağın belirten Komisyon, kripto para madenciliği projelerinin elektrik piyasalarında yer almalarına izin verilmeyeceğini de vurguladı. 

Twitterdan yeni özellik Bitcoin ile bahşiş kutusu...

Twitter'dan yeni özellik! Bitcoin ile bahşiş kutusu...

PBOC ayrıca finansal kurumların, ödeme şirketlerinin ve internet şirketlerinin kripto para ticaretini kolaylaştırmasını da yasakladı. Ayrıca komisyon, yeni kripto para madenciliği projeleri üzerinde enerji tüketim kontrollerinin güçlendirileceğini de vurguladı.

ÇİN MERKEZ BANKASI'NDAN DA AÇIKLAMA GELDİ

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Çin Merkez Bankası web sitesinde yaptığı açıklamada, hükümetin "insanların mülklerini korumak ve ekonomik, finansal ve sosyal düzeni sürdürmek için sanal para spekülasyonunu ve ilgili finansal faaliyetleri ve uygunsuz davranışları kararlılıkla azaltacağını" söyledi. Çin Merkez Bankası, kriptoparalarla ilişkili aktivitelerin yasadışı olduğunu da vurguladı.

Çinde büyük hamle Kripto para madenciliği ürünlerinin satışı durduruldu

Çin'de büyük hamle! Kripto para madenciliği ürünlerinin satışı durduruldu

Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, kripto para madenciliği konusunda ülke çapında bir baskı başlattığını söyledi. Daha önceki kısıtlamalar yerel yönetimler tarafından yayınlanmıştı.

Çin Merkez Bankası açıklamasında denizaşırı kripto para borsalarının Çin'de yatırımcılara hizmet sunmamaları gerektiğini ifade edilirken, kripto paralar konusunda internet üzerinden bilgi yönetiminin güçlendirileceği, kripto paralarla ilişkili illegal finansman aktivitelerinin ağır şekilde cezalandırılacağı belirtildi.

Dünyanın en büyük kripto para birimi olan Bitcoin, açıklamalar ardından yüzde 5 değer kaybetti. Bitcoin 41.348,16 dolardan işlem görüyor. 

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#Kripto Para Madenciliği#Çin Merkez Bankası#Bitcoin