Kripto paralar için şok sözler: Çoğu değersiz

Tüm dünyayı etkisi altına alan kripto para piyasalarına ilişkin açıklamalara bir yenisi daha eklendi. Milyarder iş adamı Elon Musk'ın açıklamalarıyla yön bulan kripto para piyasasına yeni soluk olarak St Louis Fed Başkanı James Bullard da katıldı.

Bullard, yatırımcıları kripto para yatırımı yaparken dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyardı.

Yahoo Finance'a konuşan Bullard, kripto varlıkların itibari paraların yapmaları zor işlemleri kolaylaştırması için kullanılabileceğine ancak bu alanda çok fazla kriptopara projesi olduğunu söyledi.

"2 bin kadar kripto para projesi var, bunların çoğu da değersiz" diyen Bullard, yatırımcıların riskleri anlayarak yatırım yaptığını söyledi.

Bullard, "İnsanların çoğunun kripto paraların dalgalı, aşırı oynak bir alan olduğu fikrinden habersiz olmadıklarını düşünüyorum. Yatırımcılar risk alırken dikkatli olmalılar" diye konuştu.

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