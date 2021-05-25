MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriKripto paralar için şok sözler: Çoğu değersiz
GeriEkonomi Kripto paralar için şok sözler: Çoğu değersiz
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 25.05.2021 - 08:11 | Son Güncelleme:

Kripto paralar için şok sözler: Çoğu değersiz

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kripto paralar için şok sözler: Çoğu değersiz

St Louis Fed Başkanı James Bullard, 2 bin civarında kripto para olduğunu ve bunların çoğunu değersiz buldu. Bullard yatırımcıları çok dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan kripto para piyasalarına ilişkin açıklamalara bir yenisi daha eklendi. Milyarder iş adamı Elon Musk'ın açıklamalarıyla yön bulan kripto para piyasasına yeni soluk olarak St Louis Fed Başkanı James Bullard da katıldı.

Bullard, yatırımcıları kripto para yatırımı yaparken dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyardı.

Yahoo Finance'a konuşan Bullard, kripto varlıkların itibari paraların yapmaları zor işlemleri kolaylaştırması için kullanılabileceğine ancak bu alanda çok fazla kriptopara projesi olduğunu söyledi.

"2 bin kadar kripto para projesi var, bunların çoğu da değersiz" diyen Bullard, yatırımcıların riskleri anlayarak yatırım yaptığını söyledi.

Bullard, "İnsanların çoğunun kripto paraların dalgalı, aşırı oynak bir alan olduğu fikrinden habersiz olmadıklarını düşünüyorum. Yatırımcılar risk alırken dikkatli olmalılar" diye konuştu.

Bitcoinde hareketli dakikalar Elon Musk yeniden devreye girdi
Bitcoin'de hareketli dakikalar! Elon Musk yeniden devreye girdi
Kripto paralarda sular durulmuyor 2 şirketten flaş Çin açıklaması
Kripto paralarda sular durulmuyor! 2 şirketten flaş Çin açıklaması

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi