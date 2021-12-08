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Kripto paralar için önemli gün! ABD Kongresi'nde konuşulacak

#Kripto Para#ABD#Temsilciler Meclisi
Kripto paralar için önemli gün ABD Kongresinde konuşulacak

Kripto para şirketlerinin yöneticileri ABD Kongresi'nden katı kurallar belirlememesi isteyecekler. Kuralların sert olması halinde kripto para piyasasının yer altına çekilebileceğini öne sürecekler.

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Kripto paraların finansal bir değere ulaşmasının ardından bazı ülkeler kurallar getirmeye başladı. El Salvador Bitcoin'i resmi para olarak kabul ederken diğer ülkelerin tutumları ise sert olmaya başladı.

Avrupa ve ABD tarafında kripto paralara karşı sert tutum içine girilmesine yönelik beklentiler artmaya başladı.

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TEMSİLCİLER MECLİSİ'NDE KONUŞACAKLAR

Tüm dünyada önde gelen 6 kripto para şirketinin yöneticileri bugün ABD Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi toplantısına katılıp kripto para dünyasına ilişkin görüşlerini sunacaklar.

Bugün saat 18:00'da başlayacak olan toplantıda kripto para şirketlerinin yöneticileri, Kongre'den dijital varlılar konusunda kuralların temkinli konulmasını isteyecekler. Aksi takdirde kripto paraların yer altına çekileceği ve ABD dışına çıkacağı vurgusunu da yapacak.

Coinbase CEO'su Alesia Haas, toplantı öncesinde sunumunu basınla paylaştı. Haas "Kamuoyu ile açık şekilde tartışılmış yasal çözümler ortaya konmadığı takdirde, ABD'nin gereksiz şekilde sıkıntılı ve ürkütücü yasalar, düzenlemeler ile karşı karşıya kalması riski var. Böyle bir duru, kripto aktivitesini yer altına veya offshore borsalara iter" dedi.

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Toplantıya Bitfury CEO'su Brian Brooks, Circle Internet Financial CEO'su Jeremy Allaire de katılacak.

EL SALVADOR'UN RESMİ PARA BİRİMİ OLDU

Orta Amerika ülkesi El Salvador’da, kripto para birimi Bitcoin yasal para birimi olarak kullanılmaya başlandı.

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Böylece El Salvador, Bitcoin’i resmi para birimi olarak kabul eden ilk ülke oldu. Yeni yasaya göre, tüm işyerleri Amerikan Doları ile birlikte bitcoin ile yapılan ödemeleri de kabul edecek. Bitcoin kabul etmeyen işletmeler ise cezayla karşı karşıya kalacak. Salvador’a 3 Bitcoin (yaklaşık 155 bin Dolar) yatırım yapan yabancılar oturma izni alabilecek. Vatandaşlar, hükümet tarafından ülkede kripto para birimini tanıtmak için düzenlenen dijital cüzdana yatırılmış 30 dolar değerinde Bitcoin’in de sahibi olacak.

KRİPTO PARALAR SAKİN SEYREDİYOR

Geçtiğimiz hafta sert düşüş yaşayan kripto para birimleri hafif toparlanma eğilimine geçti. Bitcoin 50 bin dolar, Ethereum 4300 dolar, Dogecoin 0.17 dolar, Shiba Inu ise 0.00003708 dolar seviyesinde işlem görüyor.

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#Kripto Para#ABD#Temsilciler Meclisi

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