Kripto paralar baharda kışı yaşıyor! Fed, savaş, altın sert satışları geri getirdi

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Dünyadaki önemli gelişmeler para piyasalarını doğrudan etkilerden bundan en çok da kripto paralar yara almaya başladı. Herhangi bir otoriteye bağlı olmaması, marj aralığının bulunmaması nedeniyle büyük kazanç ya da kayıplar ortaya çıkabiliyor.

Dönemsel olarak yükseliş yaşayan kripto paralar uzun süredir durgunluk dönemi içinde. Geçtiğimiz Kasım ayında ralli yapan kripto paralar Bitcoin liderliğinde yükselişlerini gerçekleştirmişti. Yükselişin devamlı kalacağına dair beklenti yaratmaya çalışan uzmanlar afaki fiyat tahminlerinde bulunmuş ancak gerçekleşmeler yaşanmamıştı.

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Bitcoin 69 bin dolar tarihi zirvesini gördükten sonra uzun dönemli ayı piyasası yaşamış geçtiğimiz haftalarda bu durumu kırmaya çalışsa da başarılı olamamış, hem gündemdeki negatif gelişmeler hem de kâr satışları düşüşü tetiklemişti.

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RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın daha da kızışacağına dair gelişmeler kripto paralar üzerinde baskı kuruyor. Rusya’nın Kiev’e her an saldırabileceği beklentisi kripto paraları düşüşe sevk etti. Ukrayna’ya yeterli yardımların sağlanamaması, mevsim şartlarının Rusya lehine değişmeye başlaması savaşın seyrini değiştirebilecek etkenler arasında yer alıyor. Ayrıca iki ülke arasındaki görüşmelerin devam etmemesi de olumsuzluğu körüklüyor.

FED’İN FAİZ HAMLELERİ

ABD Merkez Bankası Fed, 41 yılın zirvesine çıkan enflasyonu dizginlemek için faiz artırımlarına başladı. Bilançosunu da daraltacağını açıklayan Fed piyasada doların güç kazanmasına neden oluyor. Fed’in faiz artırımıyla birlikte piyasadaki doların banka kasalarına mevduat olarak girmesi bekleniyor.

ALTIN DA KRİPTO PARALARDA DÜŞÜŞÜ DESTEKLİYOR

Savaş ve kriz dönemlerinde enflasyondan korunmak için altını tercih eden yatırımcılar yine sahneye çıktı. Değerli metal altın son haftalarda küçük adımlarla güçlenmeye devam ediyor. Ons altın 2 bin dolar seviyesine çok yaklaştı. Altına olan talebin artması da kripto paralara olan talebi azalttı.

BITCOIN’DE SERT DÜŞÜŞ

Kripto paralara yön veren lider Bitcoin düşüşe geçti. Mart ayının son günlerinde yükseliş denemesi yapmaya kalkışan Bitcoin sert kayaya çarptı ve son gelişmeler ışığında 48 bin dolar seviyelerinden yine 38 bin dolara geriledi. Bitcoin yüzde 4’e yakın oranda düşüşle şu sıralar 38 bin 900 dolar seviyelerinden alıcı buluyor.

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ETHEREUM 3 BİN DOLARIN ALTINA GERİLEDİ

Uzun süredir 2300-2500 dolar bandında seyreden Ethereum, Mart ayındaki yalancı baharda yükseliş yaşamış ve 3 bin doların üzerine çıkmıştı. Yaşanan gelişmelerle birlikte Ethereum da düşüşe geçti. Ethereum yüzde 4’ün üzerinde kayıpla şu sıralar 2915 dolardan işlem görüyor.

SOLANACILAR BÜYÜK KAYIPTA

Uzman ve analistler tarafından pazarlanan ancak sonrasında büyük hüsrana neden olan Solana’da toparlanma emareleri görülmüyor. 260 dolar ile geçtiğimiz yıl tarihi zirvesini gören Solana bu yıl 90 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Solana yüzde 5 oranında düşüşle şu sıralar 97 dolardan işlem görüyor.

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DOGECOIN’DE DE KAYIP BÜYÜK

Milyarder iş adamı Elon Musk’ın spekülasyon malzemesi olarak kullandığı Dogecoin’de de düşüş eğilimi sürüyor. Dogecoin yüzde 7’ye yakın düşüşle 0,13 dolardan alıcı buluyor.

SHIBA INU’DE DE DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR

Robinhood’da listelenmesiyle anlık yükseliş gören Shiba Inu düşüşünü sürdürüyor. Shiba Inu yüzde 7’ye yakın kayıpla 0,00002417 dolardan işlem görüyor.