Kripto parada Ekim rallisi... Bitcoin 28 bin dolar, Ethereum 1.700 dolar seviyesini aştı

Haberin Devamı

EYLÜL ayının son haftasını yükselişle tamamlayan kripto paralar, ekimin ilk günlerine de hızlı bir ralliyle giriş yaptı. CoinMarketCap’in verilerine göre, lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) son 24 saatte yüzde 4.5 civarında yükselişle 28 bin 300 dolar seviyelerini gördü. Bir diğer yüksek işlem hacmine sahip Ethereum (ETH) da aynı dönemde yüzde 2.5’in üzerinde artarak 1.730 dolar seviyelerine çıktı. Kripto para piyasalarında son dört yıldır ekim aylarının yükselişle geçtiğini belirten uzmanlar, BTC için ana direnç seviyesinin 30 bin dolar, ETH için ise 2 bin dolar olduğunun altını çizdi.

Gelişmeleri değerlendiren Bitay Araştırma Departmanı Analisti Alper Samet Yorak, şöyle konuştu:

ALTINI SOLLADI

“28.450 dolar seviyelerine kadar yükselen ve an itibariyle 28.300 dolar civarından alıcı bulan Bitcoin, geçtiğimiz haftayı yüzde 6.5’lik, eylül ayını ise yüzde 5’lik bir yükseliş ile kapatarak S&P 500, Nasdaq, Altın, Borsa İstanbul gibi birçok majör yatırım aracından daha iyi bir performans gösterdi. Eylül ayının son haftasında yaşanan bu güçlü yükselişin öncüsü olan lider altcoin Ethereum ise haftayı yüzde 9’luk bir primle ve son zamanların en yüksek hacim verisiyle kapattı.”

Haberin Devamı

Ekim aylarının kripto paralar için genellikle olumlu gelişmelerin ve fiyat hareketlerinin yaşandığı bir dönem olarak öne çıktığını belirten Alper Samet Yorak, “Son dört yılda ekim ayında pozitif getirinin yaşanması dikkat çekici bir veri.

GÜNLÜK HACİM 45 MİLYAR DOLAR

Kısa sürede inşa edilen bu olumlu risk iştahının sürmesi halinde Bitcoin için 30.000 doların Ethereum için ise 2.000 doların ana direnç seviyeleri olduğunu belirtmekte fayda var. Nitekim Bitcoin’in gördüğü 28.450 dolar seviyeleri son altı haftanın en yüksek rakamı olurken hacimlerde yüzde 100’lük bir artış görüldü. Günlük hacimler 20 milyar dolar seviyelerinden 45 milyar dolar seviyelerine kadar yükseldi” dedi.

SPOT BEKLENTİLERİ ARTIŞTA ETKİLİ OLDU

BITCOIN tarafında hareketlerin uzun süredir makro dengeleri takip ettiğini hatırlatan kripto para uzmanı Oytun Es, “Son dönemde Bitcoin’in makro dengelerden ayıran ve ivmesini arttıran önemli gelişmelerden birisi spot Bitcoin ETF’lerinin onay süreci. 2024 yılı içerisinde onaylanması beklenen bu gelişmeyle vadeliden farklı olarak piyasadan Bitcoin çekmek mümkün olacak. Yine 2024 yılı Bitcoin için halving döngüsünün gerçekleşmesi beklenen bir dönem olarak da öne çıkıyor” açıklamasında bulundu. Öte yandan, Alpha Impact’in kurucu ortağı Hayden Hughes de Bloomberg’e yaptığı açıklamada, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun geçen hafta kararı ertelemesine rağmen BlackRock Inc. şirketinin Bitcoin ETF tekliflerini onaylayacağı beklentilerinin yaşanan ralliye yardımcı olduğunu söyledi.

Haberin Devamı

Oytun Es