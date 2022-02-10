Kripto para yatırımcılarına önemli uyarı: Önümüzdeki 7 güne dikkat

Haberin Devamı

Bitcoin fiyatları, geçtiğimiz salı günü 45 bin 400 dolara kadar yükselerek 1 ayın en yüksek seviyesini görürken; haftanın dördüncü işlem gününde değer kaybında ilerliyor. Huobi Global Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü, kripto para yatırımcıları için kritik 2 tarihe dikkat çekerek; “10 Şubat tarihinde Senato’da madenciler ve 15 Şubat’ta da stablecoinler hakkında görüşmeler yapılacak” şeklinde belirtirken; yatırımcılar için dikkatli olmaları gerektiği 7 gün başlamış oldu.

İşlem hacmi en yüksek kripto para birimi olan Bitcoin (BTC), 4 günlük değer kazanımından sonra yeni günde düşüş eğilimli hareket ederken; gün içerisinde en yüksek 44 bin 800 doları, en düşük ise 43 bin 555 doları gördü. BTC, saat 12:25 itibarıyla yüzde 1 oranında düşüşle 44 bin 346 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Haberin Devamı

En popüler ikinci kripto para birimi olan Ethereum (ETH), toparlanma çabasını sürdürürken; yeni haftaya 2 bin 546 dolardan başlamıştı. ETH, gün içerisinde en yüksek 3 bin 261 doları, en düşük 3 bin 155 doları görürken; şu dakikalarda yüzde 1,85 oranında düşüşle 3 bin 199 dolar seviyesinde bulunuyor.

Küresel bazda kripto paraların piyasa değeri, son 24 saatte yaklaşık yüzde 13 değer kaybederek 1,73 trilyon dolara kadar geriledi.

ÖNÜMÜZDEKİ 7 GÜNE DİKKAT

Beste Naz Süllü - Huobi Global Araştırma Müdürü





Kripto para yatırımı olan ya da yatırım yapmayı düşünenler bugünden itibaren önümüzdeki yedi gün boyunca tetikte olmalı. 10 Şubat (bugün) madenciler Senato’da ifadeye gidiyorlar. ABD Senatosunda kripto paralara ve madencilere muhalefet çok önemli isimler var.

Gözden Kaçmasın Altın fiyatları kritik veri öncesi güçleniyor Haberi görüntüle

ESG (Enviromental-Social-Governance) ilkeleri nedeniyle Bitcoin’in çevreci olmadığı fikrine karşılık madenciler savunma yapacak. Ayın 15’inde ise, yine Senato’da stablecoinler hakkında rapor sunulacak ve DeFi konusunun da gündeme gelmesini bekliyoruz. Wells Fargo ve BlackRock gibi şirketler kripto para ve DeFi işlevlerini gerçekleştirmek için kolları sıvadılar.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın BDDK, kur korumalı mevduat bilgilerini paylaşacak Haberi görüntüle

Son olarak ise; 17 Şubat’ta Ripple’ın iç yazışmaları mahkemeye sunulacak. İlk kez gün yüzüne çıkacak bu yazışmalar konusunda kimsenin fikri yok; ancak avukatlar bu yazışmaların bir şey ifade etmeyeceğini söylüyorlar. Şimdilik 45 bin dolar seviyesinin gerisinde bu kadar yoğun gündemi fiyatlamaya çalışıyoruz. Rusya Merkez Bankası’nın alacağı Bitcoin haberleri bu yoğunlukta sindirilmiş oldu. Bitcoin’de fiyat aralığımız 40 bin 500 – 45 bin dolar seviyesidir. Hareketin bir miktar bu akışta yavaşlamasını ve yükselişin duraksamasını bekliyoruz.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR