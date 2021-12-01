Kripto para vurgununda flaş gelişme! Bitrota soruşturmasında 2 kişiye yakalama kararı

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Kayseri'de yaşayan Kenan Altun ve Avusturya vatandaşı Hasan Özkan, 3 yıl önce Endless Yazılım Teknoloji A.Ş. adında şirket kurdu. Şirket geçen yıl aralık ayında Bitrota adındaki kripto para borsasını devreye soktu. Çok sayıda vatandaş, kripto para borsasına yatırım yaptı. Yatırım yapan kişilere aylık yüzde 30 kazanç vaat edildi.

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Nisan ayında düzenlenen ve binlerce kişinin yatırım yapmasını sağlayan kampanya döneminde ise yüzde 45 kazanç vaat edildi. Sisteme yeni yatırımcı kazandıranlara da yüzde 25 gelir garantisi verildi. Kısa sürede yatırımcısı çoğalan sisteme binlerce kişi para yatırdı.

Yatırım sonrası işlerini büyüten şirket, genel merkezini geçen ocak ayında Kayseri'den İstanbul'a taşıdı. Yeni gelenlerin parası ile ilk girenlerin parasının ödenmesine dayalı çalıştığı anlaşılan sistem birkaç ay içinde çöktü.

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Bunun üzerine paralarını alamayan yatırımcılar Cumhuriyet Başsavcılığına giderek Kenan Altun ve Hasan Özkan hakkında suç duyurusunda bulundu. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları ile Mücadele Bürosu Savcısı Yüksel Ertürk Bezgin tarafından Kenan Altun ve Hasan Özkan hakkında soruşturma başlatıldı.

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Hatay ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca koordineli yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin tespit edilen evlerinde arama yapıldı. Evde bazı materyallere el konuldu. Soruşturma kapsamında şu ana kadar Kayseri’de 2 kişinin savcılığa şikayette bulunduğu belirlenirken, şirket yetkilisi 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.