Kripto para piyasasında son durum! Shiba Inu sert düştü

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Kripto paralar haftanın son gününe yatay bir seyirle başladı. Kripto paraların en yüksek hacimlisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 06 oranında değer kaybetse de 62 bin dolar seviyesinin üzerindeki seyrine devam ediyor.

En büyük ikinci kripto para olan Ethereum da Bitcoin'e benzer bir şekilde son 2 saatte yüzde 0.6 değer kaybetti. Kriotp paraın güncel fiyatı ise 4 bin 500 doların üzerinde.

Üçüncü sırada yer alan Binance Coin ise Son 24 saatlik performansı ile Bitcoin ve Ethereum'un aksine yüzde 5'in üzerinde artıda bulunuyor. Binance Coin'in güncel fiyatı 580 doların üzerinde.

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MAAŞLARINI BITCOIN İLE ALACAKLAR

New York'un yeni Belediye Başkanı Eric Adams, ilk üç maaşının tamamını Bitcoin olarak alacağını söyledi. Adams'ın açıklaması Miami Belediye Bakanı Francis Suarez'in ilk maaşının tamamını Bitcoin olarak alacağı yönünde Twitter'dan yaptığı açıklamanın ardından geldi.

New York Belediye Başkanı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, maaşını Bitcoin olarak almakla New York'u "kriptopara sektörünün merkezi" haline getirmek niletinin işaretini vermeyi amaçladığını vurguladı.

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Miami Belediye Başkanı Suarez de Miami'yi kriptopara inovasyonu için bir merkez haline getirmek istiyor.

SHIBA INU SERT DÜŞTÜ

Geçen hafta gösterdiği performan ile en çok konuşulan kripto paraların başında gelen Shiba Inu ise bu hafta tam bir hayal kırıklığı yaşattı. Çıktığı rekor seviyelerden sert bir düşüş yaşayan Shiba Inu son 24 saatte yüzde 19 değer kaybederek 0.00004813 dolar seviyesine çekildi.

Shıba Inu'da son bir haftalık değer kaybı ise yüzde 25 seviyesinde.

KRİPTO PARA ALIRKEN DİKKATLİ OLUNMALI

Kripto para piyasalarında bir anda sert yükselişler olurken bir anda da paranızı kaybedebilirsiniz. Satın alırken riski de göze almak gerekiyor. Bu nedenle dikkatli olmak ve sürekli kripto para piyasalarını takipte kalmakta yarar var.