Kripto para piyasasında son durum... İlk 5'te hepsi düşerken rekor kıran tek para birimi oldu

Kripto para piyasalarında son günlerce ciddi bir düşüş kaydedilirken, Bitcoin de olumsuz haberlerden etkilendi. Elon Musk'ın Bitcoin açıklamaları ve ABD’de önde gelen kripto para borsası Binance hakkında soruşturma açıldığı söylentiler de satış baskısını arttırdı.

50 BİN DOLARA ZORLUYOR

Haftalık kaybı yüzde 16 seviyesinde seyreden Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de 918 milyar dolara geriledi. 64 bin 804 dolarla 14 Nisan'da rekor kıran Bitcoin, şu anda rekora yakın seviyede değil. Bitcoin 50 bin dolara zorlasa da 49 bin 33 dolar civarında seyrediyor.

Özellikle Tesla'nın Bitcoin desteğini bırakması Bitcoin'i ciddi bir biçimde etkilerken, Elon Musk Bitcoin üretmek için çok fazla enerji harcandığını ve bunun da doğaya zarar verdiğini söylemişti.

4 BİN DOLARIN ÜZERİNE ÇIKMIŞTI

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum ise 4 gün önce 12 Mayıs'ta rekora imza atmış, 4 bin 356 doları görmüştü. Piyasa hacmi 448 milyar dolar olan Ethereum şu anda 3 bin 855 dolar civarında seyrediyor.

1 Mayıs tarihinde 2 bin 700 dolar seviyesinden ciddi bir yükseliş kaydeden Ethereum, 14 günde yüzde 31'den fazla kazanç sağladı.

REKORDAN ÇOK UZAKTA

Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Binance Coin de 582 dolar seviyesinde seyrediyor. 90 milyar dolarlık piyasa hacmine sahip olan Binance Coin'in haftalık kaybı yüzde 9'u aştı. Binance Coin 10 Mayıs tarihinde rekor kırmış 686 dolara yükselmişti.

ŞAKA COIN DÜŞÜŞTE

NBC'de yayınlanan 'Saturday Night Live'a konuk olan Tesla'nın ünlü iş insanı Elon Musk, bu kez Dogecoin konusunda bekleyenleri hayal kırıklığına uğratmıştı.

Musk, Twitter'dan işlem verimliliğini arttırmak için Dogecoin geliştiricileriyle çalıştığını belirtince Dogecoin fiyatları artış yaşasa da şu anda 0,53 dolar seviyesinde.

6. sıradaki Dogecoin bu rakamla rekordan uzak bir seviyede seyrediyor. Dogecoin 8 Mayıs tarihinde 0,73 dolar seviyesini görmüştü. Dogecoin için yükseliş 10 Nisan'da Elon Musk'ın tweetiyle başlamış, ABD merkezli Kronos'un Dogecoin satın alımıyla devam etmişti.

BUGÜN İLK 5'TEN REKOR GELDİ

İlk 5 içinde dördüncü sırada yer alan Cardano (ADA), bugün rekor kırdı. Şu anda 2,45 dolar seviyesinde seyreden Cardano tüm zamanların rekorunu kırmış oldu.

78 milyar dolarlık piyasa hacmine sahip Cardano Vakfı, Elon Musk karbon ayak izi sorununu ele aldıktan ve Bitcoin madencilerinin buna büyük katkıda bulunduğu söylemesinden sonra çağrıda bulunmuştu.

CARDANO'YU KİM KURDU?

Cardano’nun kurucusu Charles Hoskinson’dur. Amerikalı matematikçi Hoskinson, Blockchain geliştiricisi ve Blockchain’de birden fazla kilit projede ortak kuruculuk yapan isimlerin başında geliyor.

Kripto para birimi Etherium'un eş kurucularından olan Hoskinson, 2013 yılında, EOSIO‘nun kurucu ortağı Dan Larimer ile birlikte, ilk blok zinciri ve kripto para birimi başlangıcı olan Invictus Innovations’ı başlatmıştı.

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