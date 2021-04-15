Kripto para piyasasında neler oluyor? Dogecoin yüzde 5300 kazandırdı! İşte son gelişmeler

Kripto para piyasalarına ilgi yoğunlaştı. Günlük al-sat yaparak para kazanmaya çalışanlar, kripto parayı alıp yıllar sonra değerlenecek diye cüzdanında tutanlar, herhangi bir sebebe bağlı olmasa da spekülatif hareket olacağı beklentisiyle alım yapan yatırımcılar her geçen gün hacimleri artırıyor.

Günlük yüzde 100’ün üzerinde hatta bazı coinler yüzde 2000 civarında kazandırabiliyor. Bunlardan biri de Dogecoin oldu. Kripto paraların atası Bitcoin ise rekorlarını her geçen gün yeniliyor.

DOGECOIN NEREDEN NEREYE GELDİ

Dogecoin Elon Musk’ın gayretlerine rağmen bir dönem durgunluk yaşadı ve yatırımcıları kayıplarına bakmadan çıkış gerçekleştirdi. Son bir aylık grafiğini incelediğimizde Dogecoin 0.40 lira seviyesinden 1.08 liraya kadar yükseliş gerçekleştirdi. 1 ay gibi kısa sürede bu yükseliş yüzde 170 kazanca denk geliyor. Son 6 aylık grafiği incelediğimizde ise 0.02 lira seviyesinden 1.08 lira seviyesine yükseliş gerçekleştiriyor ve bu da yüzde 5300 oranında kazancı işaret ediyor. Dogecoin’in sınırsız sayıda olması nedeniyle Bitcoin kadar değerlenmesi şimdilik öngörüler dahilinde görülmüyor.

RAVENCOIN DA BÜYÜK KAZANDIRDI

Son günlerde yine popüler olan ve büyük sıçrama yapan Ravencoin 6 aylık dönemde yüzde 1800 oranında kazandırdı.

RIPPLE DAVALARLA UĞRAŞIRKEN YÜKSELİYOR

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) 1.3 milyar dolarlık kayıt dışı menkul kıymet satışı yapmakla suçladığı Ripple ve iki yöneticisine açtığı dava sürerken Ripple sert yükselişini sürdürüp yeni zenginler ortaya çıkarmaya başladı.

Ripple’ın son 6 aylık grafiğini incelediğimizde 2 lira seviyelerinden 14.40 liraya kadar yükseldiğini görüyoruz. 6 ayda yüzde 620 oranında kazanç sağlayan Ripple popülerliğini sürdürüyor.

HOLO VE BITTORRENT KAZANDIRDI VE SERT DÜŞTÜ

Binlerce kripto para birimi arasında olup güçlü kazançlar sağlayan Holo ve Bittorrent yatırımcısı ise kötü günler geçirmeye başladı. Holo 6 aylık dönemde yüzde 7200, Bittorrent ise yüzde 3900 oranında kazandırdı. Ancak son yükselişle satın alanlar maalesef kaybetti ve her iki coin de yaklaşık bir haftadır düşüş trendinde bulunuyor.

BITCOIN İSTİKRARLI YÜKSELİŞİNE DEVAM EDİYOR

Kripto para birimlerinin atası olarak kabul edilen Bitcoin son günlerde 60 bin dolar direncini aşarak 65 bin dolar sınırına yaklaştı. Her düşüşünde büyük sıçrama yaparak yükselen Bitcoin en son 64 bin 813 dolar seviyesine ulaştı ve bu noktadan satış görerek 62 bin dolar seviyesine geriledi.

MİLYARDER İŞ ADAMI MUSK DOGECOIN HAYRANI

Sürekli olarak sosyal medyada Dogecoin’i parlatmaya yönelik tweetler paylaşan Elon Musk gayesine ulaşmaya başladı. Büyük kripto para borsalarının Dogecoin aldığını ve bu Dogecoin’leri satmaları halinde yatırımını Dogecoin’e kaydıracağını ima eden Musk’ı takip eden milyonlarca kişi kripto para almaya yöneliyor. Elon Musk, Tesla’nın 1.5 milyar dolarlık nakitini Bitcoin’e yatırmıştı.

KRİPTO PARA PİYASASINA DÜZENLEME HER AN GELEBİLİR

Türkiye’de herhangi bir otoriteye bağlı bulunmayan kripto para piyasası yapılacak düzenleme ile yasalar çerçevesinde kontrol altına alınabilir. Geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye’de yerleşik olan kripto para borsalarından kullanıcı bilgilerini istediği ortaya çıkmıştı.

TWITTER’DA PAZARLAMASINI YAPIYORLAR

Twitter’da kendisini analist olarak tanıtan şahıslar kripto para önermeye başladı. Günümüzde Sermaye Piyasası Kurulu Borsa İstanbul’da işlem gören hisseler için sosyal medya üzerinden tavsiye veren kişiler hakkında ağır yaptırımlar uygularken kripto para piyasalarının herhangi bir otoriteye bağlı olmaması nedeniyle şu an için Twitter’da tavsiye verenlere ilişkin cezai işlem uygulanmadı.

KRİPTO PARAYA HACİZ GELDİ

Türkiye’de geçtiğimiz günlerde bir ilk yaşandı ve İstanbul 14. İcra Dairesi kripto paralara haciz işlemi uyguladı. Türkiye’deki kanunlarda kripto paralara ilişkin haciz uygulanmasına yönelik bir düzenleme olmasa da yapılan haciz sonrasında kafalarda soru işaretleri belirmeye başladı. Kripto paraların değerinin her gün değişmesi nedeniyle icra dairesine paranın ödeneceği gün hesaptaki coinlerin değerinin düşmesi halinde zararı kimin karşılayacağına ilişkin herhangi bir karar bulunmuyor.

KRİPTO PARA PİYASASINA DİKKAT EDİN

Kripto para piyasasına yeni girdiyseniz öncelikle küçük miktarlarla işlem yapmaya başlayın. İşlemlerin nasıl gerçekleştiğini, gün sonunda yüzdesel değerleri gördükten sonra bilgi sahibi olduğunuzu düşündüğünüzde işlemlerinizi artırmayı düşünebilirsiniz. Unutulmamalı ki tüm paranız bir anda kaybolabilir. Kripto para piyasalarında marj aralığı olmadığı için çok sert kayıplar ya da kazançlar sağlayabilirsiniz. Bu konuya ilişkin henüz yetkilendirilmiş kurumlar ve kişiler olmadığı için kripto para önerisinde bulunanlara güvenilmemesi gerekiyor. Sosyal medyada kripto para işlemiyle küçük paralarla büyük servetler edindiğine dair yapılan yayın ve reklamlara da itibar edilmemesi gerekiyor.

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