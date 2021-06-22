Kripto para piyasasında ‘Binance’ şoku

Dolandırıcılık işlemlerinde de Binance dikkatleri üzerine çekti. Kripto para piyasalarında düşüş dalgası sürüyor. En yüksek hacme sahip Bitcoin dün gün ortasında 32.500 dolar seviyesine geriledi. Kripto para piyasasına ilişkin yeni gelişmelere ise her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Türkiye’de, Sistemcoin, Thodex ve Vebitcoin üzerinden on binlerce kişi dolandırılırken, global kripto para borsalarında da İngiliz TSB şüpheli işlemler tespit etti.

849 KİŞİ DOLANDIRILDI

İngiliz The Times’ın haberine göre İngiltere’de bulunan TSB, 5 milyon müşterisinin kripto para borsalarına para gönderimini yasaklamaya hazırlanıyor. Dev banka TSB’nin yaptığı araştırmalar sonucunda 14 Mart-15 Nisan tarihleri arasında 849 müşteri sahte cüzdanlar üzerinden dolandırıldı. İşlemlerin bir çoğu ise Cayman Adaları’nda kayıtlı olan Binance üzerinden gerçekleştirildiği tespit edildi. Zayıf güvenlik kontrolleri nedeniyle de Binance üzerinde araştırmalar sıkılaştırıldı. TSB tarafından Binance ile irtibat kurulmaya çalışılsa da sonuçsuz kaldı. Kripto para borsası Kraken’e de para gönderiminin yasaklanacağı duyuruldu. İngiltere’de hızlı zengin olmaya yönelik yapılan reklamlar nedeniyle dolandırıcıların sayısında artış yaşandı. Geçen yıl bankacılık sistemi üzerinden 135.1 milyon sterlin dolandırılan İngilizler dolandırıcıların elinden kurtulamıyorlar.

BINANCE İNKâR ETTİ

TSB’nin iletişim kuramadığı Binance tarafında ise sözcü bir açıklamada bulundu. Binance sözcüsü “Binance kullanıcılarını dolandırıcılıktan koruma konusunda çok ciddi. Bu iddialardan haberdar olduğumuzda harekete geçiyor ve kolluk kuvvetleriyle çalışıyoruz. Bu konuda mükemmel sicilimiz var” dedi. Kraken Küresel Uyumluluk Başkanı Steven Christie ise “Kraken’in dolandırıcılık olaylarına ilişkin yardım çağrılarına yanıt vermediği iddiasını kategorik olarak reddediyoruz. Kraken 2020 yılında kolluk kuvvetlerinden gelen 1000’den fazla farklı talebe yanıt verdi” açıklamasında bulundu.

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