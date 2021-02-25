Kripto para piyasası dalgalanıyor! Vergi söylentileri ortaya çıktı

Küresel piyasalarda talep kripto paralara kaymaya başlarken bir süredir istikrarlı yükselişteki sanal dünyanın paraları son günlerde yatırımcılarını üzmeye başladı. Milyarder iş adamları ve hükümetlere ilişkin otorite sahipleri kripto paralara dair açıklamalarını sürdürürken son olarak gündeme kripto paralardan vergi alınacağı söylentileri çıktı.

2009 yılında hayatımıza giren kripto paralar finansal piyasalar tarafından yeni kabul görmeye başladı. İlk çıktığında kuruşlu fiyatlardan el değiştiren Bitcoin’in 60 bin dolar sınırına dayanması ve kısa sürede büyük yükselişler yaşaması bu durumu fırsata çevirmek isteyenlerin odağına yerleşti. Bitcoin dışında binlerce kripto para bulunurken popüler olanları genelde alım-satıma konu oluyor.

TÜRKİYE’DE HUKUKİ ALTYAPISI YOK

Türkiye’de herhangi bir otorite tarafından kurallara bağlanmayan ve vergiye tabi olmayan kripto para piyasasında alım-satımlar internet siteleri ve akıllı telefonlara yüklenen uygulamalar aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Ödenen tek ücret ise komisyon. Alım-satımlarda internet sitesi ya da uygulamanın sahibi olan kuruluşa cüzi miktarlarda komisyonlar ödenerek işlemler gerçekleştiriliyor. Genel olarak 0,25- 0,35 lira seviyelerinde komisyonlar ödeniyor. Gündemde ise son zamanlarda büyük ilgi odağı olan kripto paralara ilişkin vergi getirilmesi var. Herhangi bir açıklama yapılmamasına karşın işlem hacminin yükselmesi ve bir otorite tarafından kontrolünün olmaması nedeniyle sektöre ilişkin düzenlemelerin yakında gelebileceği tartışılıyor. Bazı ülkeler elde edilen kazançlar üzerinden gelir vergisi alıyor.

ALMAK DA SATMAK DA ÇOK KOLAY

Fiyat ve miktar hareketlerini takip ederek kripto para almak mümkün. Alım ve satım yapmak sadece saniyeler içerisinde gerçekleşiyor. Ancak bazı kripto para aracı kurumları sert yükseliş ve düşüşlerde ekranlarını karartabiliyor ve sisteme erişilemiyor. Kullanıcılara bu durum genel olarak kayıp olarak yansıyor. Alım-satım yapmadan önce kripto paralara ilişkin bilgi sahibi olmak ve para kaybetmemek için güvenilir kurumlar vasıtasıyla işlemleri gerçekleştirmek ve bilgi eksikliği durumunda bir profesyonelden bilgi almak menfaatinize olacaktır.

YELLEN: ENDİŞELİYİM

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, kripto para birimlerinden Bitcoin'in çoğu zaman yasa dışı finansman için kullanıldığını belirterek, söz konusu kripto para birimini "verimsiz" ve "spekülatif" olarak nitelendirdi.

Yellen yaptığı açıklamada “Bitcoin'in bir işlem mekanizması olarak yaygın olarak kullanıldığını düşünmüyorum. Korkarım çoğu zaman yasa dışı finansman için kullanılıyor. İşlemleri gerçekleştirmenin son derece verimsiz bir yolu ve bu işlemlerin gerçekleştirilmesinde tüketilen enerji miktarı şaşırtıcı. Oldukça spekülatif bir varlık. Bence insanlar aşırı derecede oynak olabileceğinin farkında olmalı. Yatırımcıların yaşayabileceği potansiyel kayıplar konusunda endişeliyim” dedi.

BiLL GATES: ELON'UN ÇOK PARASI VAR

Microsoft’un kurucusu Bill Gates Bitcoin konusunda “Parası olmayıp bu işe girmeye çalışanlar beni endişelendiriyor” dedi.

Gates “Elon’un çok parası var ve kripto para işini biliyor. Bitcoin’in yükselip alçalmasıyla ilgilenmiyorum. Fakat çok parası olmayıp bu işe girmeye çalışanlar beni endişelendiriyor. Bitcoin Elon için uygun. Bitcoin konusuna çok üstten bakmıyorum ama eğer Elon kadar paranız yoksa dikkatli olmakta fayda var” açıklamasında bulundu.

ŞİKAYETLER YÜZDE 8 BİN 616 ARTTI

Kripto para piyasasına ilişkin yapılan bir araştırma sonucunda şikayetlerin geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 8 bin 616 oranında arttığı ortaya çıktı. Kripto paralarla ilgili şikayetler 2021 yılında zirve yapmış oldu.

KRİPTO PARALAR YİNE DÜŞÜŞE GEÇTİ

Saat 12:55 itibarıyla Bitcoin yüzde 4.3 oranında düşüşle 357 bin 800 lira, Dogecoin yüzde 1.2 oranında yükselişle 0,39 lira, Bittorrent yüzde 7.3 oranında düşüşle 0,010 lira, Ethereum yüzde 6 oranına düşüşle 11 bin 676 lira, Ripple yüzde 7,5 oranında düşüşle 3,33 lira, Tron yüzde 4,5 oranında düşüşle 0,34 lira, Litecoin yüzde 7 oranında düşüşle 1288 lira, Holo yüzde 8,5 oranında düşüşle 0,229 lira seviyesinde işlem görüyor.