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Kripto para piyasalarında son durum! Bitcoin fiyatları için flaş tahmin

#Bitcoin#Kripto Para#Nft
Kripto para piyasalarında son durum Bitcoin fiyatları için flaş tahmin
Kübra GENÇ

Kripto para piyasası Fed tutanakları, Kazakistan'da yaşananlar olaylar derken ciddi bir erime kaydetmeye devam ediyor. 42 bin doların da altına gerileyen Bitcoin için öte yandan ünlü analistlerden hala 100 bin dolar üzeri tahminler geliyor.

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Kripto para piyasasında sene başından beri yaşanan düşüş devam ediyor. Temmuz sonunda 42 bin seviyesini gören Bitcoin yeniden 42 bin doların altına geriledi ve 41 bin 957 dolardan işlem görüyor.

Bu rakam 10 Kasım tarihinde 69 bin 44 dolar zirvesinden çok uzak seyrederken yüzde 39 üzerindeki düşüş, 2022'de ciddi bir erime anlamına geliyor.

HEPSİNDE DÜŞÜŞ MEVCUT

İkinci sırada yer alan Ethereum'da da durum aynı. Bir haftalık en düşük seviye olan 3 bin 118 dolara yakın seyreden Ethereum, 3 bin 214 dolardan işlem görüyor.

BNB ise 454 dolardan işlem görüyor. BNB tüm zamanların en yüksek seviyesine 10 Mayıs'ta 686 dolarla çıkmıştı.

Cardano (ADA) kayıplarını sürdüren diğer kripto para birimlerinden. Merak edilen kripto para birimlerinden Cardano 1,23 dolarla yedinci sırada yer alıyor.

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ŞAKA COİNLER DE ÇAKILDI

Kripto para birimlerindeki çöküş şaka coinleri de etkiledi. Doge Coin şu anda rekor seviyesi olan 0,731578 dolardan çok uzakta 0,157111 dolar seviyesinde seyrediyor.

Öte yandan Doge'a rakip gelen kısa sürede tutan diğer şaka coin Shiba ise 0,00002969 dolardan işlem görüyor. Shiba en yüksek 0,00008616 doları görmüştü.

ÖNCE FED SONRA KAZAKİSTAN

Kripto para birimleri ABD Merkez Bankası (Fed) tutanakları tarafından tetiklenen erimenin etkilerini görürken, ülkelerin kripto paralara regülasyon çalışmalarını hızlandırması düşüşe etken oldu.

Çin'in yasaklarının da düşüşte etkili olduğu gerçeğinin yanı sıra Kazakistan'da yaşanan olaylar da kripto para piyasasındaki olumsuz rüzgarları güçlendirdi.

Ülkede yoğun Bitcoin madenciliği yapılması, internet erişiminin kesilmesi Bitcoin madencilerinin üretimlerinin durmasına yol açtı
ve karışıklık sonrası fiyatlar için aşağı yönlü bir baskı oluşturdu.

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100 BİN DOLARA ÇIKABİLİR GÖRÜŞÜ DEVAM EDİYOR

Fortune'un haberine göre büyük çöküşün ardından Bitcoin yılın başından bu yana yaklaşık 80 milyar dolar değer kaybetti.

Ancak, bu yıl bir noktada hala övülen 100 bin dolar seviyesine ulaşabileceğine dair tahminler çıktı.

Bu dönüm noktasına ulaşmak için 42.900 dolar civarındaki mevcut seviyelerin iki katından fazla olması gerekecek. Ancak analistler Fed'e karşı da uyarıda bulunuyor.

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Bloomberg Intelligence'den Mike McGlone'a göre Bitcoin, dünyada dijital rezerv varlığa dönüşen bir risk varlığı ve bunun fiyatı üzerinde olumlu etkileri var. Ayrıca McGlone, “100.000 dolara doğru gittiğini” açıklamasında da bulundu.

Goldman Sachs Küresel FX ve EM Stratejisi Eş Direktörü Zach Pandl’a göre Bitcoin’in “değer saklama aracı” pazarındaki payı önümüzdeki beş yıl içinde “varsayımsal olarak” yüzde 50’ye yükselirse, fiyatı yüzde 17 veya yüzde 18’lik toplam yıllık getiri ile 100 bin doların biraz üzerine çıkabilir.

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