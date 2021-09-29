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Kripto para piyasalarında önemli gelişmeler! İsviçre'den gelen haber umut oldu

#Bitcoin Fiyatları#Ethereum Fiyatları#Kripto Para
Kripto para piyasalarında önemli gelişmeler İsviçreden gelen haber umut oldu
Şenay ZEREN

Kripto para piyasalarında haber kaynaklı dalgalanmalar sürerken, yeni bir gelişme de İsviçre tarafında yaşandı. Elon Musk ise, bir süredir kripto paralar ile ilgili değerlendirmede bulunmazken, dün katıldığı konferansta Çin'in kripto paralara karşı koyduğu yasağı değerlendirdi. Bitci.com Araştırma Müdürü Mehmet Çoban ve Kriptomeda Kurucusu Eray Dengiz kripto para piyasalarında yaşanan son gelişmeleri ve teknik seviyeleri hurriyet.com.tr'ye değerlendirdi.

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Geçtiğimiz hafta cuma günü, Çin’den gelen kripto para madenciliği ile ilgili olumsuz haber kripto paralarda deprem etkisi yarattı. En popüler kripto para birimi Bitcoin’de günlük düşüş yüzde 8’leri aşarken, Ethreum ise yüzde 12’nin üzerinde değer kaybetti. O günden bu güne kripto para birimleri gelen tepki alımlarıyla toparlanmaya çalışırken, uzmanlar Bitcoin’de henüz bir yükseliş trendinden bahsedilemeyeceğini belirtiyor.

Tesla CEO’su Elon Musk ise, dün katıldığı konferansta yaptığı açıklamalarda Çin'in kripto paralara karşı koyduğu yasağı da değerlendirdi. Musk, "Kripto paralar temel olarak merkezi hükümetin gücünü azaltmayı amaçlıyorlar. Pekin'in kripto paralara karşı olmasının nedeni bu gibi görünüyor" şeklinde belirtirken; Çin'in kripto paralara karşı olmasının kesin nedenini bilemeyeceğini söyleyerek, bu yasakların kısmen elektrik yetersizliklerinden yasaklanabileceğini açıkladı. Bu açıklamalar sonrası kripto para birimlerinde pozitif etkileri görüldü.

ABD’de yükselen enflasyon endişeleriyle, 10 yıllık tahvil faizinin yaklaşık 3 ayın en yüksek seviyelerinde hareket etmesi ve dünya genelindeki birçok borsa endekslerindeki düşüşler kripto paraları bir miktar olumsuz etkilerken, İsviçre'de ilk kripto para fonuna onay çıkması ise piyasaları destekledi.

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Bitcoin fiyatlarında dalgalanmalar sürerken, gün içerisinde en yüksek 42 bin 468 dolar, en düşük ise 40 bin 792 dolar seviyesini gördü. Bitcoin saat 13.31 itibarıyla yüzde 1,44 oranında yükselişle 42 bin 407 dolar seviyesinde hareket ediyor. Ethereum fiyatları da şu dakikalarda yüzde 2,42 oranında yükselişle 2 bin 916 dolar seviyesinde bulunuyor.

Kripto para piyasalarında önemli gelişmeler İsviçreden gelen haber umut oldu

Kripto para piyasaları, belki de tarihinde hiç olmadığı kadar küresel gelişmelere tepki verir bir dönemden geçiyorken; işin uzmanları yatırımcılara haber akışlarını çok daha yakından takip etmesini öneriyor.

Kripto para piyasalarında önemli gelişmeler İsviçreden gelen haber umut oldu

DÜŞÜŞ TRENDİ KIRILIRSA HEDEF 48 BİN 100 DOLAR
Mehmet Çoban - Bitci.com Araştırma Müdürü

Kripto para piyasalarında önemli gelişmeler İsviçreden gelen haber umut oldu

Kripto para piyasasında Çin haberinin etkisi kısmen de olsa devam ediyor. Ancak atlatılmasına yönelik işaretler de yok değil. Görünen o ki bu ve buna benzer haberler, gelişmeler bir süre daha kripto para piyasasını ciddi şekilde etkileyecek. Zaten son 3 – 4 aydır piyasa özellikle haber tarafına hiç olmadığı kadar çok kırılgan. Bu kırılganlık bir miktar daha devam edebilir. O sebeple kripto para piyasası yatırımcısının şu dönemde borsacı tabiriyle bir tık daha fazla önem vermesi gerekiyor haberlere ve olası etkilerine. İşte burada da finansal okur yazarlık öne çıkıyor. Yani bu dönem daha fazla araştıran, daha fazla okuyan yatırımcının dönemi… O sebeple dikkat!

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Biz şimdi normal şartlar altında beklentilerimizi sıralayalım. Şu an için lider kripto para birimi BitcoinDolar paritesinde yaşanan sert düşüşün ardından hafif tepki alımları gözlemleniyor. Gelen bu alımlar 40 bin 600 – 40 bin 900 dolar seviyesinde bulunan destek bölgesinden. Burası 21 Eylül tarihinden beri 4 saatlik zaman dilimi baz alındığında tam 8 kez test edildi. Yani güçlü destek bölgesi olduğunu bir nevi kanıtladı gibi. Ancak dikkat çeken nokta bu bölgeden gelen tepki alımlarının yeterli olmaması ve düşüş trend çizgisinin direnç noktasını bir türlü kırmaya yetmemesi.

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O zaman BitcoinDolar paritesi için senaryomuzu şu şekilde kurabiliriz: Parite yaşanan tepki alımlarına rağmen hala düşüş trend çizgisi altında hareket ediyor. Bu trendin direnç noktası, bu yazı yayına hazırlandığı sırada 43 bin 110 dolar seviyesine denk geliyor. Bu noktanın geçilmesi durumunda kırıldığının teyidi ise, 45 bin 160 – 45 bin 784 dolar bandının kırılmasıyla gelecek. O zaman satış baskısının büyük oranda azaldığını ve yönün artık yukarıya dönme ihtimalinin yüksek olduğu yorumlarını yapabiliriz. Böyle bir senaryoda da 48 bin 100 dolar seviyesi hedeflenebilir. Ancak yukarıda belirttiğimiz düşüş trend çizgisinin altında kalındığı her seans paritede tekrar, 40 bin 600 – 40 bin 900 dolar riskinin masada olduğunu, bu seviyenin altında da 38 bin 400 riskinin artacağı unutulmamalı.

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Küresel piyasalar enflasyon endişesiyle negatif seyrediyor

Küresel piyasalar enflasyon endişesiyle negatif seyrediyor

KRİPTO PARALARDA HABER KAYNAKLI DALGALANMALAR SÜRÜYOR
Eray Dengiz – Kriptomeda Kurucusu

Kripto para piyasalarında önemli gelişmeler İsviçreden gelen haber umut oldu

Çin'in kripto paralarla ilgili tüm işlemleri yasaklamasının ardından kripto paralarda bir düşüş gözlemlenmişti. Çin'in bu açıklamalarının ardından Bitcoin'deki değer kaybını diğer birçok altcoin de gördük. Ayrıca, Bitcoin dün Fed Başkanı Powell’ın açıklamaları ile yeni bir düşüş yaşadı. Bitcoin düşüşünü 42 bin doların altına genişletti ve 100 saatlik basit hareketli ortalamanın altına yerleşti.

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Bitcoin güne yüzde 2,79'luk yükseliş ile başladı. Lider kripto varlık şu anda 42 bin 236 dolardan işlem görüyor.

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Bugün, İsviçreli Finansal Piyasa Denetim Otoritesi (FINMA) ülke yasalarına uygun ilk kripto para fonuna onay verdi. Bu onayın yenilikleri kolaylaştırmak amacıyla yapıldığı belirtilirken, yeni gelişen teknolojilerin finansal piyasanın mevcut kurallarını çiğnemek için kullanılmayacağı vurgulandı.

FINMA tarafında verilen onayda yatırım aracı alternatif yatırımlar için diğer fonlar kategorisinde tanımlandı. İsviçre'nin ilk kripto varlık fonunu onaylaması haberinin kripto varlık piyasasına olumlu yansıyacağını düşünüyorum.

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