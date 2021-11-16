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HABERLEREkonomi Haberleri

Kripto para piyasalarına 'Biden' darbesi

#Kripto Para Piyasası#Bitcoin (BTC)#Ethereum (ETH)
Kripto para piyasalarına Biden darbesi
Şenay ZEREN

Bitcoin fiyatları geçtiğimiz hafta çarşamba gününden beri aralıksız değer kaybederken, ABD Başkanı Biden'ın yaklaşık 1 trilyon dolarlık altyapı paketini onaylamasıyla en popüler kripto para biriminde satışlar derinleşti. Bitcoin'e diğer kripto paralar da eşlik etmeye başlarken; Bitci.com Araştırma Müdürü Mehmet Çoban ve Huobi Global Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü kripto para dünyasındaki son gelişmeleri ve olası beklentilerini açıkladı.

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Bitcoin fiyatları yaklaşık 5 gündür değer kaybederken, geçtiğimiz bu 5 işlem gününde 69 bin ile 58 bin 610 dolar seviyeleri arasında hareket etti. Bitcoin fiyatlarında özellikle dün başlayan ve bugün daha da derinleşen sert düşüşün en önemli sebebi; ABD Başkanı Joe Biden’ın ekonomi planının ilk aşamasını oluşturan yaklaşık 1 trilyon dolarlık altyapı paketini onaylaması oldu. Kripto para sektöründe uzun süredir önemli bir tartışma konusu olan paketin içerisinde, kripto para vergi raporlama şartı da yer alıyor.

‘BROKER’ TANIMI GENİŞLETİLECEK

Biden’ın imzaladığı tasarıda kripto para piyasaları için en kritik konu, broker tanımının genişletilmesiyle ilgili  bölüm oldu. Geleneksel piyasalarda işlem yapan broker’lara benzer şekilde, kripto para piyasalarında işlem yapanlara da vergi raporlama şartı getirilecek. Ayrıca, kripto para piyasalarının yanında ‘madenci’ gibi toplulukları da kapsaması bekleniyor. Bundan sonraki adımda IRS’in (Amerikan Gelir İdaresi) yasada yer alan maddeleri nasıl yorumlayacağı takip edilecek.

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RİSK İŞTAHİ KRİPTO PARALARI DA ETKİLİYOR

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Bu gelişmelerin yanında, küresel ekonomide yaşanan gelişmeler risk iştahını baskılarken, bu durum kripto para piyasalarına da yansıyor. ABD’de geçtiğimiz hafta açıklanan enflasyon rakamlarının yaklaşık 31 yılın en yükseği olmasına rağmen, ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksinin 10 yılın en düşük seviyesine gerilemesi ABD Merkez Bankası’nın (Fed) politikalarına yönelik güvensizliğin sinyalini veriyor.

KRİPTO PARA PİYASALARINDA SON DURUM

Bitcoin (BTC) fiyatları haftanın ikinci işlem gününde yaşanan sert satışlarla gerilerken, diğer kripto para birimleri de Bitcoin’e eşlik etmeye başladı. BTC, bugün içerisinde en yüksek 64 bin 26 dolar seviyesini, en düşük ise 58 bin 662 dolar seviyesini görürken; saat 14.38 itibarıyla yüzde 5,22 oranında düşüşle 60 bin 531 dolar seviyesinde hareket etti.

Bitcoin fiyatlarının son 7 gün içerisindeki düşüşü yüzde 10'u aşarken, piyasa büyüklüğü de yaklaşık olarak 1,14 trilyon dolarda bulunuyor.

Kripto para piyasalarına Biden darbesi

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Dünkü kapanış fiyatına göre günlük düşünü yüzde 8’in üzerine taşıyan, işlem hacmi en yüksek ikinci kripto para birimi olan Ethereum (ETH) fiyatları, bugün içerisinde 4 bin 587 dolar ile 4 bin 114 dolar arasında dalgalandı. ETH şu dakikalarda ise, yüzde 6,62 oranında düşüşle 4 bin 255 dolar seviyesinde işlem görüyor.

ETH'nin 7 günlük kaybı yüzde 11'e yaklaşırken, piyasa değeri 506 milyar dolar civarında...

Kripto para piyasalarına Biden darbesi

BITCOIN NEDEN GERİLİYOR?
Mehmet Çoban - Bitci.com Araştırma Müdürü

Kripto para piyasalarına Biden darbesi

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Bitcoin özelinde kripto para piyasasında dün başlayan sert satışların nedenine yönelik iki önemli satır başı var. Bunlardan en önemlisi şüphesiz ABD Başkanı Biden’ın, tartışmaya neden olan altyapı tasarısını imzalaması… Zira tartışmalı kripto para vergi raporlama şartı içeren 1,2 trilyon dolarlık altyapı yasasını onaylanmış oldu. Tasarıda kripto para topluluğunu endişelendiren konu ‘broker’ tanımı… İşlem doğrulayıcılarına ve node operatörlerine geleneksel kurumların broker’larına benzer şekilde vergi raporlama şartı getiriyor. Kripto para topluluğu, yasada madenciler gibi topluluklar için gerçekçi olmayan vergi raporlama gereksinimleri getirebilecek ‘broker’ kelimesinin yanlış ve eksik kullanımı nedeniyle endişeli.  Bir başka neden ise uzun vadeli Bitcoin yatırımcıları olabilir.

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BitcoinDolar paritesi için şu anda teknik anlamda en önemli destek noktası 60 bin 800 dolar seviyesinde. Zira burası ana yükseliş trendinin destek noktası konumunda. Parite bu trendin üzerinde kalmaya çalışacak. Bundan başarılı olması paritenin yeniden 62 bin 900 dolar direncine yönelmesini sağlayabilir. Ancak paritede gerçek anlamda bir rahatlamadan bahsedebilmemiz için bu direnç noktasının üzerinde kapanışlar görmemiz şart.

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Bu gerçekleşirse yeniden 65 bin  - 67 bin bandı masada olacak. Ancak yukarıda bahsettiğimiz ana trendin destek noktasının altına gelinmesi 58 bin 180 dolar desteğinin test edilme riskini doğurabilir. Bu noktada tutunursa bunu bir sarkma olarak adlandırabiliriz. Ancak bu seviyenin altına gelinmesi durumunda 53 bin 500 – 54 bin bandının görülme riskinin ortaya çıkacağı gibi paritede teknik anlamda yaşanan kısmi olumlu havanın dağılmasına neden olabilir.

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KRİPTO PARALARDA DÜŞÜŞ HAKİM, KURUMSALLAR ALIMINI SÜRDÜRDÜ
Beste Naz Süllü - Huobi Global Araştırma Müdürü

Kripto para piyasalarına Biden darbesi

Global risk iştahı ABD’ye bağlı olarak kısılırken, kripto paralar da düşüşe geçti. Sabah saatlerinde yüzde 5 ‘e yakın düşen Bitcoin önderliğinde altcoinler de olumsuz etkilendi. Kripto paralardaki düşüşün en temel nedeni ABD verilerindeki tutarsızlık ve Fed’in politika adımlarına karşılık güvensizlik oldu. Yine de kurumsalların kripto para alımları devam etti ve 13 hafta üst üste para girişi oldu.

CoinShares haftalık raporuna göre geçen hafta Bitcoin’e 97,5 milyon dolar, Ethereum’a 17,3 milyon dolar ve Cardano’ya da 16,4 milyon dolarlık kurumsal girişler gerçekleşti. Kurumsalların halen daha alımda olması piyasada büyük düşüş ihtimallerini kısıyor. Bitcoin’i ele aldığımızda dün başlattığı bu düzeltmeyi 60 bin dolar seviyesinin altına sarkması durumunda 58 bin 600 ve 57 bin dolar seviyelerine kadar sürdürebilir. Gelen aşırı satım tepkilerinde de 63 bin dolar seviyesi kırılmadıkça kalıcı olabileceğini düşünmüyoruz.

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#Kripto Para Piyasası#Bitcoin (BTC)#Ethereum (ETH)

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