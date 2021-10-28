Kripto para piyasaları Shiba Inu’yu izliyor! Yüzde 90 yükseldi

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Sert yükseliş hamlelerinin ardından büyük satışlar görüp geri çekilse de çıktığı yeri unutmamakla ün salan meme coin Shiba Inu’de bir sıfır daha atmasına çok az bir rakam kaldı.

Şaka olarak piyasaya sürülen ve herhangi bir amaca hizmet etmeyen Shiba Inu bilinen tüm kripto para birimleri düşerken sadece dün yüzde 80’e yakın prim yaptı.

DOGECOIN KATİLİ Mİ?

Arkasında ünlü isim ve milyarder barındırmayan, yoluna tek başına devam eden Shiba Inu’nun Dogecoin katili olduğu dile getiriliyordu. Bol sıfırlı ve kazanç oranının yüksek olması yanında kripto para yatırımcıları tarafından “0.01 dolar” olacak söylemleri Shiba Inu’deki yükselişi destekliyor. Ayrıca Dogecoin’de olduğu gibi sürekli çelişkili açıklamalar ya da beklenti oluşturma gayesinde bulunmayan milyarder iş adamı Elon Musk’ın elinde Shiba Inu bulundurmaması da yükselişi destekliyor. Musk, almış olduğu kripto paralar üzerinden spekülatif açıklamalar yaparak fiyatlarda aşağı ya da yukarı yönlü dalgalanmalar oluşturuyordu. Dogecoin’in fiyatı uzun süredir 0.24 dolar seviyesinde takılı kaldı.

SHIBA INU’DE DEV HACİM

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Shiba Inu yatırımcıları sayesinde son 24 saatte 40.2 trilyon adetlik işlem hacmine ulaşıldı. Dolar bazında karşılığı ise 2.7 milyar dolara denk geliyor. Shiba Inu son 24 saatte en düşük 0.00004654 dolar, en yüksek de 0.00008872 dolar seviyesini gördü. Netice olarak 24 saatte yüzde 90 oranında yükseliş yaşamış oldu.

BITCOIN VE ETHEREUM DA GERİLİYOR

Kripto para birimlerinde sert düşüşler dün yaşandı. Bitcoin’de yüzde 5 oranında kayba yönelmiş ve 60 bin doların altına sarkmıştı. Ethereum da 4 bin doların altında işlem görüyor.

Düşüşte iki faktörün etkili olduğu bunlardan ilkinin Moody’s’in özel kredi endüstrisinde sistematik riskler olduğunu açıklaması ve Fitch’in Tether hakkında uyarıda bulunmasının yanında ABD’de kömürle çalışan elektrik santrallerinde kömür stoklarının 24 yılın dibine gerilemesi de sebep olarak gösterildi. Santrallerde kömür stoklarının azalması kripto para madencileri tarafından olumsuz karşılanmıştı.

KRİPTO PARA YATIRIMLARINIZA DİKKAT

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Kripto para piyasasında sert fiyat ve miktar hareketleri görülebiliyor. Herhangi marj aralığı olmadığı için yatırılan para katlarına da ulaşabilirken birden sıfıra da düşebiliyor. Bu nedenle kripto para yatırımı yaparken dikkat edilmesi ve temkinli davranılması gerekiyor. Herhangi bir otoriteye bağlı olmadığı için ve kuralları da belirlenmediğinden dolayı kayıplar oluştuğunda hukuki bir zemin de oluşturulamıyor. Sosyal medyada da uzman olduğunu öne sürüp manipülatif hareketlerde bulunan kişilerin açıklamalarına da itibar edilmemesi gerekiyor.