Kripto para piyasaları kan kaybediyor

Kısa pozisyonların artması, hash oranındaki sert düşüş gibi nedenlerde gerileyen Bitcoin 54,000 dolar düzeyine kadar inerken, tüm piyasalarda toplam hacim de 2.0 trilyon doların altına geriledi.



Glassnode verilerine göre borsalardaki Bitcoin vadeli işlemlerin ortalama fonlama oranı, Pazar günü yüzde -0.03’e kadar geriledi. Piyasada alıcılar ve uzun pozisyonlar ağırlıkta olduğunda fonlama oranı yükseliyor, tersi durumlarda ise düşüyor.



Son 24 saat içinde 54,062.13 ve 57,520.05 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 4.31 düşüşle 54,648.08 dolara gerilerken, birimin haftalık kaybı yüzde 10.28 olarak hesaplandı. Bitcoin’in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 47 milyar dolar düşüşle 1.0 trilyon 20 milyar dolara geriledi.



Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum son 24 saatte yüzde 6.37 düşüşle 2,107.35 dolara gerilerken, haftalık kaybı yüzde 2.92 düzeyindeydi ve birimin piyasa hacmi de 243.17 milyar dolar düzeyine geriledi.



Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Binance Coin de son 24 saatte yüzde 4.98 düşüşle 489.18 dolara gerilerken, haftalık kaybı yüzde 14.27 düzeyindeydi ve birimin piyasa hacmi de 75.11 milyar dolara geriledi.



Tüm piyasalarda toplam hacim de, 1 trilyon 984 milyar dolar ile, 10 Nisan Cumartesi günü aştığı 2 trilyon dolar sınırının altına geriledi. Kripto para piyasalarına yönelik kurumsal ilginin artmasının ardından yaşanan hızlı tırmanışla, toplam piyasa hacmi ilk kez 7 Ocak’ta 1.0 trilyon dolar ve ilk kez 15 Şubat’ta 1.5 trilyon dolar sınırını aşmıştı.



Kripto para piyasalarına gelen genel satış dalgasının etkisiyle, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 90 birimin değeri düşerken, düşenlerden yedi birim de ilk 10 birimin arasındaydı.



Toplam 9,340 kripto para biriminin işlem gördüğü 367 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 51.3’ünü Bitcoin, yüzde 12.2’sini de Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 180 milyar dolar düzeyindeydi.



Bittrt Araştırma Müdürü Helin Çelik, piyasa değerlendirmesinde, şöyle dedi:



"Ripple Yönetimi, SEC'in (ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu - Securities and Exchange Commission) deniş aşırı olan ülkelerle olan iş birliğini engellemeye çalıştıklarını iddia ederek diğer ülkelerin düzenleyici kurumlarına yazı gönderdiğini açıkladı. Konu hakkında davayı yürüten hakime talepte bulunuldu ve bunun engellenmesi istendi.



Öte yandan 19 Nisan ve 22 Nisanda davaya karşılıklı olarak deliller sunulacak. Bugün, XRP yatırımcılarının davaya müdahil olma süreci görüşülecek. Ripple avukatlarının süreci iyi idare etmesi ve güçlü savunma yapması Ripple'ın elini güçlendiriyor.



Çin Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Bitcoin'in para olmadığını, yatırım aracı olarak değerlendirilmesi gerektiğini açıkladı. Yanı sıra stablecoinlerin daha fazla denetlenmesi gerektiğini vurguladı. Bu açıklama, Türkiye'nin kriptopara tanımının yapıldığı yönetmeliğiyle örtüşüyor. Çin Merkez Bankası yetkilisi, Bitcoin’in gelecekte neden önemli bir role sahip olacağını da açıkladı. İlk kez bir Çinli hükümet yetkilisi, Bitcoin’in ve diğer kripto para birimlerinin değerini kabul etti.



Coinbase Ethereum stakingi için oluşturulan bekleme listesi faaliyete alındı. Yatırımcılar stakingde yılda %6 faiz kazanacak. Coinbase bunun için bir havuz oluşturacak ve kullanıcı yerine kendisi düğümleri çalıştıracak. Normal şartlar altında doğrulayıcı olmak için 32 ETH kilitlemek gerekiyor.



Dünyanın en büyük varlık yöneticisi BlackRock’un Kurucu Ortağı ve CEO’su Larry Fink, bir röportajda, kripto’nun "harika bir varlık sınıfı haline gelebileceğini" söyledi. Fink, CNBC’nin Squawk Box ile yaptığı röportajda yorumlarını yaptı.



Chainlink 2.0: Merkezi Olmayan Oracle Ağlarının Evriminde Sonraki Adımlar adlı yeni bir teknik inceleme yayınladı. Yeni teknik inceleme, akıllı sözleşmelerin geleceği için iddialı bir vizyonun ana hatlarını çiziyor."



Güney Kore’de Hükümet Politikaları Koordinasyon Merkezi, kripto paralar üzerinden yasa dışı işlemler ve para aklama gibi girişimleri önlemek amacıyla, bu varlıklar üzerindeki denetimlerini artıracağını duyurdu.



Merkez’den yapılan açıklamaya göre kontrollerin artırılmasına ilişkin karar, Güney Kore’de başta Bitcoin olmak üzere, tüm kripto para birimleri alımlarında gözlenen hızlı artışlar üzerine alındı.



Merkez’in Başkanı Koo Yun-cheol açıklamada, "Sanal varlıklar üzerinden yapılacak olası yasa dışı işlemlere yönelik özel dikkat göstermek gerekiyor" dedi.

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