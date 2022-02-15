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Kripto para piyasaları hareketlendi! Bitcoin ve Ethereum'da hızlı yükseliş...

#Kripto Para Piyasaları#Bitcoin (BTC)#Ethereum (ETH)
Kripto para piyasaları hareketlendi Bitcoin ve Ethereumda hızlı yükseliş...

Rusya-Ukrayna krizinin etkisiyle zayıf seyreden kripto paralar, son gelen haberlerin ardından yükselişe geçti. Bitcoin yüzde 5'in üzerinde değerlenerek 44 bin dolar sınırını aşarken, Ethereum ise yüzde 8 değer kazandı. Alt coinlerde de yükseliş devam ediyor. ABD Senatosu'nda görüşülecek olan stable coin raporuda önemli konu başlıklarından.

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Dünyanın gözü kulağı Karadeniz'de. Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim her geçen gün yeni gelişmeleri de beraberinde getiriyor. Kripto para piyasaları da yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor. 

Güne sakin başlayan kripto paralarda ibre gelen son haberlerle yukarıya döndü. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rusya'nın Ukrayna sınırına yakın bölgelerde tatbikatlarını sürdüren Güney ve Batı askeri bölgelerindeki bazı birliklerin kendi ana üslerine dönmeye başladığını aktararak, 'Muharebe eğitim faaliyetleri tamamlandıkça birlikler her zamanki gibi kendi üslerine dönüşlerini gerçekleştirmeye devam edecek. Söz konusu birlikler demir yolu ve kara yolu ile bağlı bulundukları garnizonlara dönmek için gerekli yüklemeleri yapmaya başladı' dedi. Söz konusu açıklama ilk önemli gelişme olarak kripto para piyasalarını rahatlattı.

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İkinci önemli gelişme ise Rusya Dışişler Bakanı Lavrov'un açıklamaları oldu. Rus Bakan, Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağına dair raporları 'bilgi terörizmi' olarak nitelendirdi.

Kripto para piyasaları hareketlendi Bitcoin ve Ethereumda hızlı yükseliş...

YÜKSELİŞ BAŞLADI

Yaşanan gelişmeler ile güne sakin başlayan kripto para piyasaları da hareketlendi. Bitcoin yüzde 5 değer kazanarak 44 bin 200 dolar seviyesine yükseldi.

Bitcoin'in ardından ikinci sırada gelen Ethereum ise yaklaşık yüzde 8 yükseldi. Kripto para bu yükseliş ile 3 bin 100 dolar seviyesine yükseldi.

Kripto para piyasaları hareketlendi Bitcoin ve Ethereumda hızlı yükseliş...

UKRAYNA'DA TANSİYON DÜŞÜYOR, GÖZLER ABD SENATOSU'NDA

Beste Naz Süllü - Huobi Global Araştırma Müdürü:

Ukrayna konusunda Putin ve Lavrov arasında geçen bir diyalog piyasanın moral bulmasını sağlarken riskli varlıklara yönelik günlük risk iştahının tazelendiğini görüyoruz. Fakat tek tarafın Rusya olmadığını unutmadan, tamamen ılıman havaya kapılmak için biraz erken olabilir. Bugün aynı zamanda Senato’da stablecoin raporu görüşülecek.

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Geçen hafta Kongre’de Amerika Rekabet Yasası üzerine konuşulmuş ve onaylanmıştı. Kripto para borsalarını ve kapatma kararlarını Hazine Sekreterine bağlaya otoriter bir karar olarak değerlendirmiştik. Dünkü Fed’in kapalı toplantısının ardından şubat ayına FOMC koyulması kararı çıkmadı. Böylelikle 15-16 Mart’taki toplantıyı beklerken, kontratlarda durum şahin tarafa döndü. 25-50 baz puan artışın olasılığı yüzde 40, 50-75 baz puan artışın oranı ise yüzde 60’a çıktı.

ABD’de borç verme platformu BlockFi ise 50 milyon dolar SEC’e, 50 milyon dolar ise 32 eyalete vermek kaydı ile cezada anlaştı. BlockFi’ın ödediği bu ceza ile birlikte DeFi platformlarına yönelik önümüzdeki süreçlerde menkul kıymet olduğu yönünde suçlamaların önü açılmış olabilir. BlockFi 4 Mart 2019 yılından beri kripto varlıklara faiz ödemesi yapıyor fakat SEC ile olan anlaşmada 1933 Menkul Kıymetler Yasası uyarınca bundan sonra izin alması ve kaydettirmesi gerekecek.

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Bugün izleme listemizde HBAR, AVAX, SCRT, LUNA ve XTZ olacak. Bitcoin henüz 40 bin 600-45 bin dolar bölgesinden çıkabilmiş değil. Bu nedenle 45 bin – 45 bin 500 dolar aralığının kırılmadan işleme girerek yönsüzlüğün içerisine atılmak olabilir. Halen daha Bitcoin’de beklemede kalınabilir fakat altcoinlerdeki işlemler sürdürülebilir

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