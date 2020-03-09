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Ekonomi
DHA
Haber Giriş: 09.03.2020 - 15:48,Son Güncelleme:/

Kripto para piyasa hacmi 26 milyar dolar daraldı

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Kripto para piyasa hacmi 26 milyar dolar daraldı
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Petrol fiyatlarındaki sert düşüşün etkisiyle, küresel kripto para piyasaları 26 milyar dolar birden daraldı.

Dünyanın en büyük petrol ihracatçılarından Suudi Arabistan’ın, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve diğer üreticilerin oluşturduğu OPEC+ Grubu’nda çıkan anlaşmazlık üzerine, Nisan ayında üretimi günde 10 milyon varil artıracağına ilişkin açıklamasının ardından yüzde 30’dan çok düşerek 31.92 dolara kadar geriledi.

Gelişmeler üzerine, kripto para piyasalarının en çok etkilenen, dünyanın en büyük hacimli kripto para birimi Bitcoin son 24 saatte yüzde 10’dan fazla düşerek 8,000 doların da altına inerek 7,875 dolara kadar düştü.

Bitcoin’in yanında, yine en büyük kripto para birimlerinden Etherium ve Bitcoin cash de aynı oranlarda düşünce, toplam piyasa hacmi 227 milyar dolara kadar çekildi.

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