Kripto para borsasından şok açıklama! 6 bin müşteriden kripto para çalındı...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı... 3 kente yeni vali atandıCumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı... 3 kente yeni vali atandı!#Atama
Bu neyin kafası Sicili bozuk çıktı... Marinakis Uzoyu fazla kaçırınca...Bu neyin kafası? Sicili bozuk çıktı... Marinakis Uzo'yu fazla kaçırınca...#Marinakis
Çalışanlarından Bezosa mektuplu ifşa şoku Elon ne zaman uçuyorÇalışanlarından Bezos'a mektuplu ifşa şoku! 'Elon ne zaman uçuyor?'#Blue Origin
Zarrabın binası tinerci yuvası Parça parça çaldılar...Zarrab'ın binası tinerci yuvası! Parça parça çaldılar...#Reza Zarrab
Tuhaf ve anormal bir valilik açıklamasıTuhaf ve anormal bir valilik açıklaması#Kaymakam
Bakanlık tarama yaptı... Herkesi ilgilendiriyor Meyve ve sebzelerdeki ölümcül tehlikeBakanlık tarama yaptı... Herkesi ilgilendiriyor! Meyve ve sebzelerdeki ölümcül tehlike#Sebze Meyve
Antalyadaki dehşette yeni gelişme... Safiyeyi pencereden aşağı atmıştıAntalya'daki dehşette yeni gelişme... Safiye'yi pencereden aşağı atmıştı#Safiye Nur Gürbüz
Çin ateşle oynuyor 38 savaş uçağı havalandı...Çin ateşle oynuyor! 38 savaş uçağı havalandı...#Çin
Büyük tehlike kapıda Devler Ligi hayal, Avrupa Ligi yok bile...Büyük tehlike kapıda! Devler Ligi hayal, Avrupa Ligi yok bile...#Şampiyonlar Ligi
Ayakkabılarını sadece yatarken çıkarıyorAyakkabılarını sadece yatarken çıkarıyor!#Jessica May
Herkes bu videoyu konuşuyor... Havuçla çalışan aracına bindi ve...Herkes bu videoyu konuşuyor... 'Havuçla çalışan' aracına bindi ve...#İngiltere
Bodrum susuz mu kalacak Tehlike kapıda...Bodrum susuz mu kalacak? Tehlike kapıda...#Kuraklık
Mustafa Keserden Bülent Ersoya sitemMustafa Keser'den Bülent Ersoy'a sitem#Mustafa Keser
İhracatta Türkiye tarihinin rekoru kırıldıİhracatta Türkiye tarihinin rekoru kırıldı!#İhracat
Tuvana Türkay ile Survivor Murat Caylan aşk mı yaşıyorTuvana Türkay ile Survivor Murat Caylan aşk mı yaşıyor?#Tuvana Türkay
HABERLEREkonomi Haberleri

Kripto para borsasından şok açıklama! 6 bin müşteriden kripto para çalındı...

#Coinbase#Son Dakika#Kripto Para
Kripto para borsasından şok açıklama 6 bin müşteriden kripto para çalındı...

Kripto para borsası Coinbase, bilgisayar korsanlarının en az 6 bin müşteriden kripto para çaldığını bildirdi.

Haberin Devamı

Kaliforniya Başsavcısı Rob Bonta, Coinbase'in saldırıdan etkilenen müşterilere gönderdiği bildirim metnini paylaştı. Söz konusu bildirimde, siber saldırının mart ile 20 Mayıs arasında gerçekleştiği, bilgisayar korsanlarının hesaplara erişmek ve Coinbase ile ilişkili olmayan kripto cüzdanlarına para aktarmak için şirketin SMS ile doğrulama güvenlik sürecindeki bir açıktan yararlandığı aktarıldı.

Coinbase hesabına erişilmesi için üçüncü tarafların müşterilerin hesabıyla ilişkili e-posta adresi, şifre ve telefon numarasını bilmesi ve kişisel e-postalarına girmesi gerektiği belirtilen bildirimde, bu bilgilere nasıl erişildiğinin henüz belirlenemediğini, bu tür eylemlerde genellikle oltalama yönteminden yararlanıldığı ifade edildi.

Bildirimde, en az 6 bin Coinbase müşterisinin hesaplarından para çekildiği kaydedildi. Olayın fark edilmesiyle SMS ile hesap kurtarma protokollerinin güncellendiği, hesapların kontrolünün yeniden kazanılması ve kaybedilen fonların geri ödemesi için müşterilerle birlikte çalışıldığı bildirildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Coinbase#Son Dakika#Kripto Para