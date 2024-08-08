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Kripto para borsası FTX'in, müşterilerine 12,7 milyar dolar ödemesi kararlaştırıldı

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#FTX#ABD#Kripto Para
Kripto para borsası FTXin, müşterilerine 12,7 milyar dolar ödemesi kararlaştırıldı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 08, 2024 23:05

ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC), mahkemenin iflas eden kripto para borsası FTX'in, müşterilerine 12,7 milyar dolar ödemesine karar verdiğini duyurdu.

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CFTC'den yapılan açıklamada, New York Güney Bölge Mahkemesinin FTX'in müşterilerine ve dolandırıcılık mağdurlarına 12,7 milyar dolar parasal yardım ödemesine hükmettiği belirtildi.

FTX'in Emtia Borsası Yasası (CEA) ve CFTC düzenlemelerini ihlal ettiğinin belirlendiği bildirilen açıklamada, FTX ve Alameda Research'ün müşterilerine önemli yanlış beyanlarda bulunduğunun ortaya çıktığı kaydedildi.

FTX, KASIM 2022'DE İFLAS ETMİŞTİ

Kripto para borsası FTX, Kasım 2022'de iflas etmiş, şirketin CEO'su Sam Bankman-Fried'ın da istifa ettiği açıklanmıştı.

Bankman-Fried, aralık ayında ABD'nin suç duyurusunun ardından Bahamalar'da gözaltına alınmıştı. ABD'ye 21 Aralık 2022'de teslim edilen Bankman-Fried'ın duruşmaya kadar 250 milyon dolar kefaletle serbest bırakılması kararlaştırılmıştı.

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Kendisine yöneltilen "dolandırıcılık" suçlamalarını reddeden Bankman-Fried, hatalar yaptığını ancak hiçbir zaman fon çalmayı amaçlamadığını öne sürmüştü. Bankman-Fried'ın kefaleti, tanıkları etkilemeye çalıştığı gerekçesiyle iptal edilmiş ve eski CEO Brooklyn'deki cezaevine gönderilmişti.

Bankman-Fried'ın martta dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla yargılandığı davada 25 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verilmişti.

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#FTX#ABD#Kripto Para

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