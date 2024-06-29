Kripto para borsaları yasayı olumlu buldu

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Kripto varlık ekosistemine yönelik düzenleme içeren "Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi", 26 Haziran'da TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Böylece Türkiye'de kripto varlıklara dair ilk yasal çerçeve oluşturuldu.

Kanunla söz konusu alanın düzenlenmesine yönelik yetki Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) verilirken, kripto para borsası olarak bilinen kuruluşların Türkiye'de hizmet verebilmesi için lisans almaları zorunluluğu getirildi.

Binance TR Üst Yöneticisi (CEO) Mücahit Dönmez, "kripto varlık yasası"na ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, kripto varlık hizmet sağlayıcısı olarak yasal yükümlülükleri yerine getirmeyi ve tam uyum sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

Türkiye'de kripto varlık borsalarına yönelik yasal düzenlemenin bu alana önemli katkılar sağlayacağını ifade eden Dönmez, yasanın getireceği açıklık ve netliğin, tüm şirketlerin yüksek kullanıcı güvenliği önlemleri almasını ve kurumsal gerekliliklere uymasını zorunlu kılacağı değerlendirmesinde bulundu.

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Dönmez, yasanın ekosisteme sağlayacağı faydalara yönelik olarak, "Kullanıcıların güveni artabilir ve kripto varlıkların daha geniş bir kesim tarafından benimsenmesi beklenebilir. Bu gelişmeler, sektörün büyümesini ve inovasyonu teşvik edecek, iş dünyasında güveni artıracak ve yeni oyuncuların sektöre güvenli ve kontrollü bir şekilde girişine olanak sağlayacaktır." dedi.

Düzenlemelerin sektörün farklı alanından alınan görüşler ile oluşturulduğunu belirten Dönmez, şunları kaydetti:

"Başlangıçta biraz yanlış anlaşılsa da yabancı borsaların yasaklanmayacağı yasada açık bir şekilde ifade edildi. Türkiye merkezli olmayan borsalar yasaklanmayacak ancak belli sınırlamalara tabi tutulacaktır. Örneğin, Türk kullanıcılarına yönelik olarak pazarlama faaliyetlerinde bulunamamaları ya da Türkçe dil seçeneği sunamamaları gibi birtakım sınırlamalara tabi olacaklarını biliyoruz. Düzenlemeler pek çok farklı paydaşın bir araya gelmesi ile oluşturuldu. Yasa çıkmadan önce ekosistemdeki tüm paydaşların görüşleri, önerileri ve hassasiyetleri dinlendi. Bu sayede Türkiye'de kanun yapıcılar bu yeni yasa ile kullanıcıların varlıklarının korunmasını ve kimsenin mağdur edilmemesini sağladılar."

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"FİNANSAL REGÜLASYON TECRÜBESİYLE TÜRKİYE ŞANSLI BİR ÜLKE"

OKX TR Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çamır ise yasanın dijital varlıkların düzenleyici çerçevesinin oluşturulması açısından önemli bir başlangıç olduğunu söyledi.

Yasayla kripto varlıkların Türkiye'de hukuki zemine oturduğunu ve bunun önemli bir gelişme olduğunu ifade eden Çamır, SPK ve yetkili kurumlarca çıkarılacak ikincil mevzuat ile soru işareti gibi görünen pek çok konunun da açıklığa kavuşacağı kanaatinde olduklarını kaydetti.

Çamır, yasayla kripto para ekosistemine merakın artabileceğini belirterek şunları kaydetti:

"Türkiye'de özellikle finans sektöründe regüle edilen her alanın çok daha sağlıklı bir ekosisteme kavuştuğunu defalarca tecrübe ettik. Bu anlamda finansal regülasyon tecrübesiyle Türkiye çok şanslı bir ülke. Türkiye'de de kripto para sektörünün lisanslamaya kavuşmasının kullanıcılara, kurumsal şirketlere güven vereceğini ve bu alana gönül rahatlığıyla ilgi gösterileceğini tahmin ediyoruz. Regülasyonların da desteğiyle Türkiye'de de yeni bir kurumsal ilgi doğacağına inanıyoruz."

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Çamır, öte yandan yasada öngörülen geçiş sürecinin sektörün paydaşlarına yükümlülüklere uyum anlamında kolaylık sağlayacağını düşündüklerini de belirtti. OKX TR’nin Türkiye'de şu an regüle bir şirket olduğunu aktaran Çamır, kripto varlık hizmet sağlayıcısı lisansı için de mevzuatla ilgili tüm gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyledi.

"DÜZENLEME EKOSİSTEME DE DEĞER KATACAKTIR"

Paribu Hukuk Direktörü Avukat Mehmet Türkarslan, yasayı olumlu bulduklarını belirterek, regülasyonların genel olarak platformların faaliyetlerini lisansa bağlamayı ve kullanıcı varlıklarının güvenliğini ön planda tutmayı hedeflediğini belirtti.

Bankaların da saklama hizmeti sunabilmesinde önemli hususun bu sektörün ve teknolojinin ruhunu yakalayabilmek olduğunu ifade eden Türkarslan, "Kullanıcıların 7 gün 24 saat kesintisiz işlem yapabilecekleri ve sadece bir kısım varlıklarını değil tüm varlıklarını eksiksiz olarak güvenle saklayabilecekleri bir yapının varlığı elzemdir." değerlendirmesinde bulundu.

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Lisans almayacak kuruluşların Türkiye'de hizmet vermeyi durdurması hakkında da konuşan Türkarslan, "Nasıl ki Türkiye’de lisanslı olmayan bir aracı kurum, foreks borsası ya da banka faaliyet gösteremiyorsa kripto varlık platformları da aynı hüviyete tabi olacaklar. Kripto varlık yasası benzer yasalarla uyumlu, aslında yasak getiren değil lisansa yönlendiren bir düzenleme zira aksi uygulama hem haksız rekabete yol verici hem de kullanıcı varlıklarını tehlikeye atıcı bir yöntem olurdu. Bu düzenleme ekosisteme de değer katacaktır. Kripto yasasının yatırımcıyı koruma odaklı olduğunu görüyoruz." dedi.

Türkarslan, Paribu'nun lisanslama çalışmalarına yönelik ise şu bilgileri paylaştı:

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"Sermaye Piyasası Kanunu'ndaki değişiklik aslında SPK'ya bağlı diğer finansal kuruluşlardaki düzenlemelerle paralel bir değişiklik ve uzun süredir bu finansal kuruluşların tüm düzenlemelerini zaten yakından takip edip kendimizi adapte ediyoruz. Yasanın ardından yayımlanacak alt düzenlemeleri bekliyoruz. Ancak halihazırdaki faaliyet rutinlerimizin bu alt düzenlemelere zaten uygun olduğunu düşünüyoruz, hızlıca yükümlülükler kapsamında lisansımızı alacağız."