Kripto para birimleri düşüşte! İşte son fiyatlar...

Kripto para piyasaları geçtiğimiz gün ağır yara aldı. Bitcoin’de dünkü düşüş neredeyse 10 bin dolara yaklaşırken diğer kripto para birimlerinde yüzde 20’nin üzerinde kayıplar görüldü. Yeni güne ise 50 bin doların üzerinde başladı.

Otoritelerin olumsuz yorumlarını sürdürmesi ve milyarder iş adamlarının karşılıklı olarak olumlu ve olumsuz açıklamalarda bulunması kripto para piyasalarında olumsuz hava yarattı.

YELLEN’DEN YASA DIŞI FİNANSMAN UYARISI

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, kripto para birimlerinden Bitcoin'in çoğu zaman yasa dışı finansman için kullanıldığını belirterek, söz konusu kripto para birimini "verimsiz" ve "spekülatif" olarak nitelendirdi.

Yellen yaptığı açıklamada “Bitcoin'in bir işlem mekanizması olarak yaygın olarak kullanıldığını düşünmüyorum. Korkarım çoğu zaman yasa dışı finansman için kullanılıyor. İşlemleri gerçekleştirmenin son derece verimsiz bir yolu ve bu işlemlerin gerçekleştirilmesinde tüketilen enerji miktarı şaşırtıcı. Oldukça spekülatif bir varlık. Bence insanlar aşırı derecede oynak olabileceğinin farkında olmalı. Yatırımcıların yaşayabileceği potansiyel kayıplar konusunda endişeliyim” dedi.

ELON MUSK: AŞIRI FİYATLAMA VAR

Milyarder iş adamı ve Tesla’nın tasarruflarıyla Bitcoin yatırımcısı olan Elon Musk da kripto para piyasasında aşırı fiyatlama olduğuna dair açıklamada bulundu.

BILL GATES: ENDİŞELENİYORUM

Microsoft’un kurucusu Bill Gates Bitcoin konusunda “Parası olmayıp bu işe girmeye çalışanlar beni endişelendiriyor” dedi.

Gates “Elon’un çok parası var ve kripto para işini biliyor. Bitcoin’in yükselip alçalmasıyla ilgilenmiyorum. Fakat çok parası olmayıp bu işe girmeye çalışanlar beni endişelendiriyor. Bitcoin Elon için uygun. Bitcoin konusuna çok üstten bakmıyorum ama eğer Elon kadar paranız yoksa dikkatli olmakta fayda var” dedi.

KRİPTO PARA FİYATLARI DÜŞÜŞ EĞİLİMİNDE

Geçtiğimiz günkü yüzde 20’den fazla düşüşün ardından negatif alanda toparlama eğilimi gösteren kripto para birimlerinin birçoğu yüzde 5 oranında düşüşte bulunuyor.

Saat 09:11 itibarıyla Bitcoin yüzde 1 oranında düşüşle 360 bin 500 lira, Ripple yüzde 7.3 oranında düşüşle 3.5 lira, Ethereum yüzde 1.8 oranında düşüşle 11 bin 789 lira, Litecoin yüzde 6 oranında düşüşle 1317 lira, Ravencoin yüzde 2.8 oranında yükselişle 1.32 lira, Dogecoin yüzde 5.2 oranında yükselişle 0.39 lira, Bittorrent yüzde 5.2 oranında düşüşle 0.019 lira seviyesinde işlem görüyor.