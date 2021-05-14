‘Kripto’ Musk

Otomotiv dünyasının devlerinden lider elektrikli araç üreticisi Tesla’nın CEO’su, aslen Güney Afrikalı olan Amerikalı mühendis ve girişimci Elon Musk son günlerde kripto paralar hakkında attığı tweet’ler ile adından söz ettiriyor. SpaceX, OpenAI, Neuralink ve The Boring Company’de de üst düzey görevlere sahip olan Musk, 1998 yılında kurulan dünyanın en eski çevirimiçi ödeme şirketlerinden bir tanesi olan PayPal’ın da kurucu ortakları arasındaydı. Bu kadar çeşitli sektöre hizmet veren yenilikçi şirketlerin başında olmasının yanı sıra Musk, oldukça aktif bir sosyal medya kullanıcısı... Tesla CEO’su hem rakiplerine yönelik hem siyasilere yönelik attığı ‘alaycı’ tweetleri ile takipçilerini güldürmeyi başarırken, borsa ve kripto para birimi devi Bitcoin’e de tweet’leri ile yön vermeyi başardı. Attığı tweet’ler ile kripto para birimlerinin iniş ve çıkışlarına ciddi etki yaratan Elon Musk, bu sebeple ‘kripto spekülatörü’ olarak anılmaya başlandı. Musk son olarak attığı tweet’le Tesla’nın Bitcoin ile ödeme almayı askıya aldığını belirtti. İşte bu açıklama Bitcoin piyasasının karışmasına neden oldu. Bitcoin yüzde 10 değer kaybıyla 46 bin dolar seviyelerine kadar geriledi.

İLK AÇIKLAMAYI 7 YIL ÖNCE YAPTI

Elon Musk, ilk olarak 2014 yılında kendisine yöneltilen bir soru üzerine Newsweek’in makalesine gönderme yaparak ‘Satoshi Nakamoto keşfedildi, sanırım vaka kapandı’ tweetini atmıştı. Daha sonra Ekim 2014’te Musk’a, Vanity Fair’in ‘Yeni Kuruluş Zirvesi’nde gazeteci Walter Isaacson tarafından Bitcoin soruldu. O zamanlar verdiği cevapta Bitcoin’in ‘muhtemelen iyi bir şey’ olduğunu belirtmiş ancak bunun ‘öncelikle yasadışı işlemler yapmanın bir yolu’ olacağını vurgulamıştı. Buna ek olarak Musk, “Yasal ve yasadışı işlemler için bir köprüye ihtiyaç var bu da Bitcoin olacak. Aksi taktirde hiçbir değeri olmaz” cümlesi ile dikkatleri üzerine çekti.

Musk’ın o zamanki şüpheciliği haklı çıkmış gibiydi ve 2014’ün tamamında olduğu gibi Bitcoin o zamanların en yüksek değeri olan 1.156 dolardan düşmeye devam etti. Bu düşüş, 2017’nin sonlarındaki muhteşem geri dönüşe kadar devam etti. ‘Kripto Kışı’ olarak adlandırılan bu uzun dönemde Elon Musk kripto paralar konusundaki sessizliğini korudu ta ki Kasım 2017’ye kadar.

BITCOIN’İ O MU İCAT ETTİ?

Bitcoin (BTC) 8 bin dolar seviyelerinin üzerine çıktığı dönemde, Medium’da daha sonraları Tesla’da mühendis olarak görev alacak olan ve kendi şirketi Spase.io’yu kuracak olan Sahil Gupta tarafından bir makale kaleme alındı. 22 Kasım 2017’de “Muhtemelen Bitcoin’i Elon Musk icat etti” başlığı ile yayımlanan makalede Gupta , Musk’ın ekonomi ve kriptografi konusundaki derin bilgisi, C++ programlama dili deneyimi ve belirgin problem çözme yaklaşımı gibi çoğunlukla ikinci dereceden kanıtlar sundu. Ancak Musk, iddiayı kısa bir süre sonra attığı bir tweet ile reddetti: “Bitcoin’i kurduğum doğru değil. Bir arkadaşım bana birkaç yıllığına bir BTC’nin bir kısmını gönderdi ancak nerede olduğunu bilmiyorum.” Bir ay sonra, Musk’a Twitter’da tekrar Bitcoin yaratıp yaratmadığı soruldu ve yine yalanladı, The Onion’da yayınlanan kripto para birimiyle alay eden bir makalenin bağlantısını paylaştı.

‘GELECEĞİ PARLAK’ DEDİ

Başta kripto para birimlerine şüpheci yaklaşan Elon Musk’ın hem teknoloji açısından hem de iş modellerinin potansiyel bir bileşeni olarak daha ciddiye almayı düşünmeye başladığı 2019’da kripto para yolculuğunun en son, belki de en heyecan verici ayağıyla olaylar enteresan bir hal aldı. Ark Invest ile Şubat 2019’da yaptığı bir podcast’te Musk, Bitcoin’in geleceğini ‘oldukça parlak’ olarak nitelendirdi ve Tesla’nın enerjiye duyarlı işinde hesaplama açısından yoğun kripto para teknolojisinden yararlanmaya hazır olmamasına rağmen “Ethereum’un (ETH) bir değeri olduğunu da ekledi. Bu da Musk’ın kripto paralarla olumlu macerasının başlangıcı oldu ve her açıklamasında kripto para birimleri yukarı aşağı yönlü ciddi oynamalar yaşadı.

‘DOGE’ FLÖRTÜ

2 Nisan 2019’da Elon Musk, Dogecoin’den (DOGE) ilk kez bahsetti. Musk, “Dogecoin benim favori kripto para birimim olabilir. Oldukça havalı” tweetini attı. 1 Nisan’da 0.002 dolardan satılan DOGE’nin fiyatı bu açıklamanın ardından 4 Nisan’da 0.004 dolara kadar çıktı. Musk’ın DOGE hakkındaki flörtöz tweet’leri 2020’den bu yana dönemsel olarak devam etti. Her gönderi fiyatta büyük dalgalanmaları kışkırtırken, Şubat 2020’de attığı tek kelimelik ‘DOGE’ tweetini 4 gün boyunca yaklaşık yüzde 120’lik bir fiyat artışı izledi. Geçtiğimiz günlerde ise yine Twitter’dan yaptığı bir ankette, “Tesla’nın Doge kabul etmesini ister misiniz?” sorusunu yayınlamıştı ve yüzde 78.2 ile ‘evet’ cevabı çıkmıştı.

YÜZDE 15 DÜŞÜŞLE 46 BİN DOLARA GERİLEDİ

Tesla'nın 8 Şubat 2020’de şirketin 1.5 milyar dolarlık Bitcoin satın aldığını ve kripto para birimini ürünlerinin ödemesi olarak kabul etmeyi planladığını açıklamasıyla kripto para biriminde yeni bir çığır açıldı. 21 Şubat 2021’de Bitcoin o döneme kadarki en yüksek değeri olan 58 bin dolar seviyesine bu açıklamayı takiben ulaştı. Daha sonrasında 64 bin seviyesine kadar yükselmişti. Ancak bu trend çok uzun sürmedi. Hükümetler kripto paralar için önlemler almaya başladı ve satışlara bazı zorluklar getirdi. Sonrasında Tesla da kararından vazgeçti. Musk en son çarşamba günü yaptığı açıklamada, şirketin kripto para birimi üzerindeki pozisyonunda uzun süredir devam eden çevresel endişelere işaret ederek, otomobil alımları için artık Bitcoin kabul etmeyeceğini belirtti. Tesla’nın ödeme için dünyanın en büyük dijital para birimini kabul etmeye başlamasından iki aydan kısa bir süre sonra Bitcoin bu açıklama ile yüzde 10’dan fazla düşüş yaşadı. Bu da Musk’ın kripto para piyasasını yalnızca dedikodularda değil ciddi ölçüde etkilediğini gözler önüne sermiş oldu. Musk paylaşımında şirketin elinde tuttuğu Bitcoin’leri de satmadığını ifade etti. Musk’ın açıklamalarından sonra Bitcoin yüzde 15 düşüşle 46 bin dolara kadar geriledi.

2018’DE ADI DOLANDIRICILIĞA KARIŞMIŞTI

Bir grup dolandırıcı 2018 yılında Twitter’da büyük markaların doğrulanmış hesabını hackleyerek ele geçirdi ve sonrasında hem hesapların resimlerini hem de adlarını Elon Musk olarak değiştirdi. Dolandırıcılar kriptolarını teslim etmeleri için takipçileri sahte bir kripto para hediyesi ile kandırdılar. Bilgisayar korsanları Twitter tarafından durdurulmadan önce yaklaşık 157 bin dolarlık vurgun yaptı. Ancak Musk bu olay karşısında sessiz kalmayı ve yorum yapmamayı tercih etti.

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