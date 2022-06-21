Kripto fenomenleri anlatıyor… ‘Düşüşü görmek şoke ediciydi...'

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2021 yılının ikinci yarısı kripto piyasasının müthiş yükselişine şahitlik etti. Bitcoin 69 bin dolar seviyesini görürken birçok kripto fenomeni ve fon yöneticisi Bitcoin’i daha büyük zirvelerin beklediğini söylüyordu.

Ancak geçen yılın sonlarına doğru Bitcoin inişli çıkışlı bir grafik içinde düşüş yaşamaya başladı ve tahminlerin neredeyse tamamen zıttı bir tablo ortaya çıktı.

Arka arkaya gelen faiz kararları ve resesyon havası, yatırımcıların kripto paralardan kaçışını hızlandırdı. Bitcoin geçtiğimiz günlerde Aralık 2020’den bu yana ilk kez 18 bin doların altını görmüş oldu.

Büyük çöküşün ardından Bitcoin yeni haftaya yükselişle başladı. Haberin yazıldığı esnada 21 bin dolar seviyelerinde seyrediyor.

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Peki kısa dönemde yaşanan bu çöküş kripto fenomeni olarak adlandırılan kişileri nasıl etkiledi?

Insider’a konuşan altı kripto fenomeni olayların gidişatına nasıl tepki verdiklerini, düşüşü bekleyip beklemediklerini ve yavaşlama sırasında ne yaptıklarını anlattı.

Adrian Zduńczyk, The Birb Nest'in kurucusu ve CEO'su







Adrian Zduńczyk, "Bu kesinlikle beni hazırlıksız yakaladı” diyor.

Twitter'da ‘Crypto birb’ kullanıcı adı altında 660 bin takipçi toplayan kripto teknik analisti Zduńczyk, düzenli olarak kripto grafiklerini ve fiyat hareketlerini analiz etmek için kullandığı sinyalleri paylaşıyor.

Zduńczyk, Kasım ayında, Insider ile iki Bitcoin fiyat hedefini paylaşmıştı: 70 bin dolarlık yakın vadeli bir zirve ve Bitcoin'in boğa koşusunun sonunda ulaşacağını tahmin ettiği 120 bin dolar.

Ayrıca Zduńczyk; Ethereum, Litecoin, Chainlink, Polkadot gibi büyük kripto paraların tarihsel kalıplara dayalı olarak Bitcoin'in arkasından geleceğini tahmin etti.

Peki neden hazırlıksız yakalandı? Zduńczyk bunu, piyasada çok fazla satış baskısı yaratan küresel olayların hızla değişmesine bağlıyor. Düşüş sarmalının Çinli megageliştirici Evergrande'nin temerrüdüyle başladığına, ardından faiz oranlarındaki artışlarla birlikte Ukrayna'daki savaşın da son noktayı koyduğuna inanıyor.

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Ancak, bahislerini uzun vadeli görüşlere göre yaptığını, bu yüzden pozisyonlarını koruduğunu söylüyor.

John Vasquez, diğer adıyla Coach JV, kripto eğitimcisi ve yatırımcısı







"Boğa piyasası beklentim vardı ve yukarı çıkmasını bekliyordum.”

1 milyondan fazla takipçisi olan kripto fenomeni John Vasquez, "Düştüğünü görmek kesinlikle şok ediciydi" diyor.

Boğa koşusu için en iyi seçimleri Ethereum, XRP, Vechain’di.

Kripto yatırımcısı olmadan önce bankacı olan Vasquez, enflasyon, faiz artışları ve Ukrayna'daki savaş arasında küresel ekonominin kötü bir noktada olduğunu fark etti.

Kripto portföyü yaklaşık yüzde 70 düştü, ancak sakinliğini koruduğunu söylüyor. Vasquez, bu düşüşlerde panik yapmamasının nedenini, “Kripto para birimini emekliliğim değil, bir yatırım olarak kullanmamdır" diye açıklıyor. "Emekliliğimle yatırımları asla karıştırmam. Ve bence bu insanların yaptığı en büyük hatalardan biri."

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Piyasa yükselirken, periyodik olarak kripto portföyünden kâr çektiğini ve bunları diğer varlıklara yeniden yatıran Vasquez, "Kripto portföyümü asla yaşama veya hayatta kalma yeteneğim olarak kullanmadım" diyor. "Yani, yükseldiğinde elbette kârı çekiyorum, ancak kârı çektiğimde bunları alıyorum ve servetimi başka bir yerde güvence altına alıyorum."

Gokhshtein Media'nın kurucusu David Gokhshtein





David Gokhshtein, yıl sonuna kadar Bitcoin'in 100 bin dolar, Ethereum'un 10 bin dolar olmasını bekliyordu.

Fed ikinci bir faiz artırımı duyurduğunda, kripto paraların yüzde 10 ila yüzde 15 arasında bir düşüş göreceğini düşünmüştü. Gokhshtein, Terra Luna ekosisteminin çöküşünün Bitcoin’i ve genel kripto pazarını olması gerekenden daha fazla aşağı çektiğine inanıyor.

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Gokhshtein Fed'in faiz artırımları olmasaydı Bitcoin'in altı haneli rakamlara ulaşacağına inanıyor, ancak politikalarını sıkılaştırmaları ve bir noktada para basımını durdurmaları gerektiğini kabul ediyor.

Gokhshtein, "Şu anda sadece bir düşüş trendi içindeyiz, birkaç ay içinde geri dönüş olup olmadığını görebiliriz" diyor.

Onun için bu, daha fazla Bitcoin ve Ethereum elde etmek için mükemmel bir fırsat.

Token Metrics'in kurucusu Ian Balina







Yapay zekâ kullanan bir kripto araştırma platformu olan Token Metrics'in kurucusu Ian Balina, yaşanan sürece bazı arkadaşları kadar şaşırmadığını söylüyor.

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Balina, "Yani bu beklenen bir şeydi" diyor.

Kişisel portföyünün yaklaşık yüzde 80 oranında azaldığını söyleyen Balina, taktik kitabının boğa piyasalarında satmak olduğunu belirtiyor.

CryptoWendyO, kripto fenomeni







Neredeyse 170 bine ulaşan abonesi için YouTube'da "The O Show"a ev sahipliği yapan, CryptoWendyO takma adlı fenomen, kayıplarının büyük olduğunu söyledi.

WendyO, kripto haberlerinden teknik analize ve eğitici nasıl yapılır videolarına kadar her konuda paylaşım yapıyor. Ana stratejilerinden biri, düzenli olarak kâr almak, ancak masaya biraz para bırakarak riski azaltmak. Bu yaklaşıma ‘ay çantası stratejisi’ diyor.

"Ay çantalarımın çoğu sıfıra gitti. Bunlarda çok küçük pozisyonlar tuttum çünkü kriptoda ne olabileceğini asla bilemezsiniz. Bunların gerçekten iyi olmasını ya da sıfıra gitmesini planlıyorum. Ne olursa olsun, zaten bu riski planladım.

Eylül ayında, kripto varlıklarının yüzde 60'ını sattığını söyleyen WendyO’nun en büyük kayıpları 2020 yazında üzerine bahse girdiği DeFi tokenlerinden geldi.

Şu anda, parasını nasıl harcadığı konusunda biraz daha dikkatli davranıyor. Bu arada, USDC'yi elinde tutuyor ve yüzde 20 kâr elde etmek için kısa vadeli işlemler yapıyor. Uzun vadeli yatırımlara gelince, şu anda hiçbir şey için bahse girmiyor.

Ken Mack, kripto yatırımcısı







Ken Mack, Terra'daki düşüşü kesinlikle beklemiyordu. Terra Luna düştüğünde kötü bir darbe aldığını, UST ve Luna'da yaklaşık 1,3 milyon dolar kaybettiğini itiraf ediyor.

Onun için 2021'in sonu, titrek piyasa koşullarını işaret ediyordu, bu da artık Bitcoin'in 100 bin dolara gideceğinden emin olmadığı anlamına geliyordu.

Fiyatı yaklaşık 19 bin 500 dolara düştüğünde Bitcoin'i geri alacağını söyleyen Mack, (18binin altını da gördü bu sözlerden sonra) ayrıca 13 bin 700 dolara ayarlanmış satın alma emrinin olduğunun da altını çiziyor.

Tabii sadece yurt dışındaki kripto fenomenlerinin değil, Türk fenomenlerin de düşüşlerle ilgili anıları var. Biz de kripto para uzmanı Altuğ İşler ile konuştuk…

Altuğ İşler, kripto para uzmanı





Kripto Teknik adlı sosyal medya kanallarında kripto yatırımcıları için yayınlar yapan Altuğ işler, şimdiye kadar yaşadığı en net yanılgıyı aktardı.

“10 Mayıs 2022’de Bitcoin 35 bin dolardayken ‘Mayıs ayında tüm zamanların zirvesi olacak bir yükseliş gelebilir’ diye analiz yapıp sosyal medyada paylaşmıştım. Maalesef bu analiz gerçekleşmedi ve Bitcoin 2 ay boyunca düşen trende girerek 28 bin dolarlara kadar geri çekildi, çöküşü gördüm” diyor.

Bitcoin yükselişine 2021 yılının Temmuz ayında başladı ve tüm zamanların zirvesine ulaşması 2021 Kasım ayını buldu.

İşler, “Piyasa koşullarının olgunlaştığına inanıp erken alım yaparak yanlışta ısrar edip birkaç ay mecburi hodl durumuna geçtim. Neyse ki oradan ayı çıkmadı ve telafi edebileceğimiz bir yükseliş başladı. Sürekli takip edip piyasaya biraz fazla inanınca arada duygusal davranışlarda bulunmak kaçınılmaz oluyor” ifadelerini kullanıyor.