Kripto Faruk’un son görüntüsü ortaya çıktı

Görüntülerde Özer, havalimanından doğruca Tiran’daki otele gidiyor. TRT Haber Muhabiri Ceyda Muslu’nun haberine göre kırmızı montlu Arnavut vatandaşı Özer’i havalimanında karşılayarak otele kadar götürüyor. Halen Arnavut polisi tarafından en önemli şüphelilerden biri olarak aranan ‘kırmızı montlu’ kişi, otelde de Özer’e eşlik ediyor. Ulaşılan bilgilere göre Özer, otele 3 günlük rezervasyon yaptırıyor. Arnavutluk sınırları içinde operasyon gizlilik içinde yürütülüyor.

Konuyla ilgili değerlendirme yapan Emekli Emniyet Müdürü İsmail Çalışkan, “Ben kısa zamanda yakalanacağını düşünüyorum. Günümüzde teknoloji çok ileri seviyelerde. Polis teşkilatımız da ileri düzeyde” dedi.

Thodex şirketinin internet sitesine erişim sağlanamaması nedeniyle çok sayıda kişinin mağdur edildiği iddiası üzerine soruşturma başlatılmıştı. Kırmızı bülten çıkarılan Özer’in yakalanması için aramalar, Türkiye’den iki ekibin katılımıyla Arnavutluk, Karadağ, Kosova ve Kuzey Makedonya’da yoğunlaştı.

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