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Kripto Faruk Türkiye'ye getirildi

Güncelleme Tarihi:

#Faruk Fatih Özer#Thodex#Kripto
Oluşturulma Tarihi: Nisan 20, 2023 09:02

Arnavutluk tarafından iadesine karar verilen kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, bugün Türkiye'ye getirildi. Özer'in uçağı İstanbul'a iniş yaptı.

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Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer Arnavutluk'tan Türkiye'ye getirildi. Özer'in dakikalar sonra İstanbul Hava Şube müdürlüğünden çıkış yapması bekleniyor. Daha sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülecek.

TRT Haber'in haberine göre, Özer, Adalet Bakanlığının talebi üzerine firar ettiği Arnavutluk'ta geçici olarak tutuklanmıştı. Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü, Özer'in iadesini istemişti. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da Arnavutluk Adalet Bakanı Ulsi Manja ile telefonda görüşmüş, iade konusu ele alınmıştı.

Arnavutluk adli makamlarının "Özer'in Türkiye'ye iade edilmesi"ne yönelik kararının yüksek mahkemelerce onaylanmasının ardından Özer'in Türkiye'ye getirilmesi için harekete geçildi. Faruk Fatin Özer, bugün Türkiye'ye getirildi ve uçağı İstanbul'a indi.

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Kripto Faruk Türkiyeye getirildi

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İADE SÜRECİ

Kırmızı bültenle aranan Özer, 30 Ağustos 2022'de Arnavutluk'ta yakalandı. Elbasan Asliye Mahkemesinin 2 Eylül 2022'de Özer'in tutukluluğunun devamına yönelik verdiği karar, 14 Eylül 2022'de Özer'in avukatlarınca temyize götürüldü. Dıraç Temyiz Mahkemesi 20 Eylül'de Özer'in tutukluluğuna yönelik kararı onadı.

Elbasan Asliye Mahkemesi, 17 Kasım 2022'deki duruşmada, Elbasan Savcılığının "Özer'in Türkiye'ye iade edilmesine izin verilmesi" yönündeki talebinin kabul edildiğini bildirmiş, Özer ise 7 Aralık 2022'de bu kararı temyize götürmüştü.

Bu karara ilişkin Dıraç Temyiz Mahkemesindeki duruşma, 16, 20, 27 ve 30 Aralık 2022'de görüldü. Dıraç Temyiz Mahkemesi, 30 Aralık'taki 2022'deki duruşmada Özer’in Türkiye'ye iade edilmesine ilişkin kararı onayladı.

Arnavutluk Yüksek Mahkemesi, Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in, Türkiye'ye iade edilmesine ilişkin karara yönelik yaptığı itirazı reddetti.

Kripto Faruk Türkiyeye getirildi

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#Faruk Fatih Özer#Thodex#Kripto

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