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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 27.04.2021 - 12:30 | Son Güncelleme:

'Kripto Faruk' Thodex'te vurgun yapıp kaçmıştı... Yeni gelişmeyi duyurdular! 'An meselesi'

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Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer'in sistemleri kapatıp yurt dışına çıkmasıyla başlayan serüvende yeni gelişme yaşandı. Emniyet kaynakları Özer'in yakalanmasının an meselesi olduğunu açıkladı.

Türkiye'de faaliyet gösteren kripto para borsası Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer 20 Nisan 2021'de Türkiye'den kaçarak Arnavutluk'un başkenti Tiran'a gittiği tespit edildi. Thodex sistemini kapatıp yurt dışına kaçan Özer'in 400 bin mağdur ve 2 milyar dolarla kaçtığı iddia ediliyor.

CNN Türk İstihbarat Şef Yardımcısı Fulya Öztürk, konuya ilişkin olarak yaptığı haberinde 70 kişi hakkında gözaltı kararı verilip 62'sinin adliyeye sevk edildiğinin sonrasında da adli kontrolle serbest bırakıldıklarını söyledi. 

Öztürk, 8 kişinin emniyette ifade sürecinin devam ettiğini ve emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre Özer'in yakalanmasının an meselesi olduğunu belirtti.

Öztürk'ün açıklamaları şöyle:

Türk ekibi 5 kişiden oluşan 4 farklı ülkede araştırma yapan 4 teknik ekip kurulmuştu. Arnavutluk, Karadağ, Kosova ve Kuzey Makedonya’da aranıyor. O ülkelerin emniyet mensuplarıyla toplantı halindeler. Dün 4 ülkede de toplantı düzenlemişti. Emniyet kaynakları Fatih Özer’in bulunmasının an meselesi.

Soruşturma ve operasyon sürüyor. 62 kişi adliyeye sevk edilmişti ve 9 ilde 70 kişi gözaltına alınmıştı. Hakimliğe sevk edilen tüm şüpheliler adli kontrolle serbest bırakılmıştı. 8 kişinin ise emniyetteki sorgusu ve işlemleri devam ediyor. Emniyetteki işlemlerden sonra adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor. 11 kişi de firari durumda ve aranıyor. 400 bin mağdur ve 2 milyar dolarla Arnavutluk’un başkenti Tiran’a kaçtığı belirlenmişti. Hemen teknik ekip kurulmuştu. Türkiye’den heyet Arnavutluk, Kosova ve Kuzey Makedonya’ya gittiler. Interpol arıyor. Emniyet kaynakları iz sürüyor. Özer’in Türkiye’ye getirilmesi için polis ekipleri iz sürüyor. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından operasyon başlatılmıştı. Ortada 8 kişi var. CEO’nun kardeşleri gözaltında ifadeleri alınıyor.

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