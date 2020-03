Kredili satışta rekor beklentisi

Faizlerin 0.79’a gerilemesiyle konut satışlarında artış olduğunu belirten sektör temsilcileri, bu yıl 500 bin konutun kredili satılmasını bekliyor. Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş, politika faizinde indirime giden Merkez Bankası’nın faiz indirim stratejisinin banka kredili konut satışını 2020’de patlatacağını düşünüyor. Merkez Bankası’nın bu sene ocakta 75 baz puan, şubatta 50 puan daha indirime giderek politika faizini yüzde 10.75’e çektiğine hatırlatan Gökhan Taş, “Bu sene ortalama konut kredi faiz oranı şu an için yüzde 0.98. Ancak bunun daha da düşeceği öngörülüyor. Dolayısıyla bu sene geçen seneye kıyasla yaklaşık 200 bin daha fazla banka kredili konut satışı gerçekleşecek” dedi.

FAİZ ETKİSİ

Yaklaşık yüzde 0.50 baz puanlık konut kredi faiz indiriminin yaklaşık 200 bin konut satışını tetiklediğine dikkat çeken Taş, “Nitekim 2017’de faiz oranı ortalaması yüzde 1 iken 473 bin konut ipotekli satılmıştı, faiz oranı ortalaması yüzde 1.5 olan 2018’de 276 bin konut satıldığını görüyoruz. Yine 2009’da konut faiz oranı yüzde 1.3 iken 22 bin banka kredili konut satılmıştı. 2010’da konut kredi faiz oranları yüzde 0.9’a çekildi ve banka kredili konut satış adedi 246 bini geçti. Benzer bir eğilimi 2012-2013 senelerinde de görebiliyoruz. 2012’de ortalama konut kredi faiz oranı yüzde 1.03 iken 270 bin banka kredili ev satışı gerçekleşti, 2013’te ise konut kredi faiz oranları ilk kez yüzde 1’in altına düştü ve ortalama yüzde 0.80 olarak gerçekleşti. Satılan banka kredili konut adedi ise 460 bin oldu” şeklinde konuştu.

TALEP ARTIŞI BAŞLADI

Nef İcra Kurulu Üyesi Selçuk Çelik ise “Konut kredi faiz oranlarının 0.90 seviyesinde olması ikinci el satışı ciddi artırmış görünüyor. Bizden ev alanların profili ise daha çok ikinci el evini satanların oluşturduğu bir talep. Dolayısıyla sektörde konut kredi faiz oranlarının düşük olması ve sıfır konut için konut kredi faiz oranlarının 0.79’a çekilmesi bu sene özellikle banka kredili satışları 500 binin üzerinde taşır öngörüsündeyiz. Nef olarak da zaten biz bunu hissediyoruz” diye konuştu.

İNŞAAT SEKTÖRÜ ATAĞA KALKACAK

İSTANBUL İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım, “İnşaat sektörü, iyice gerilen yay pozisyonunu aldı” değerlendirmesini yaptı. Durbakayım, “2019 yılı itibariyle açıklanan büyüme rakamları, inşaat sektörünün önümüzdeki dönemler için hazırlandığını göstermektedir. Son 1.5 yıldır bekletilen projeler nedeniyle gerilimi artan inşaat sektörü her an ok gibi fırlayabilir” dedi. Geçtiğimiz yıl yaşanan ekonomik gelişmelerin ve sektörde yapılan yeni düzenlemelerin, inşaat firmalarının yeniden yapılanmasına neden olduğunu belirten Durbakayım, “Bu yapılanma sürecinde yeni projelerini geçici olarak rafa kaldıran sektör, yapısal revizyonları gerçekleştirildi. Bunun doğal sonucu olarak önceki yıllarda hızlıca başlatılan projeler, 2019’da daha detaylı incelenmeye başlandı. Hatta durma noktasına gelecek ölçüde hesaplanmaya başladı diyebiliriz. Nitekim alınan yeni ruhsat sayısındaki yüzde 50’yi geçen daralma da bu hazırlık dönemini teyit etmektedir. Tüm hazırlıklarını tamamlayan sektör tekrar atağa geçmek için bekliyor. Başta deprem riskini ortadan kaldıracak kentsel dönüşüm çalışmalarına ivme kazandıracak projelerin yeniden başlaması için küçük bir kıvılcım gerekiyor. Bu kıvılcım; projeleri akamete uğratan bireysel çıkarları bertaraf edecek yasal düzenlemelerden ve 2019’da ortaya çıkan finansal darboğaz nedeniyle bozulan maliyet düşürücü teşviklerden oluşmaktadır” şeklinde konuştu.