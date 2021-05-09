Kredileri 577 milyarı TL’yi aştı

Çeşitli meslek gruplarına özel çözümler üreterek ekonomik canlılığa katkı vermeye odaklanan Halkbank geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre, nakdi kredilerinde yüzde 30.3 artış sağlarken, toplam kredilerini ise yüzde 30.8 artışla 577.7 milyar TL’ye yükseltti. Banka, özellikle TL nakdi kredilerde yüzde 37.6 büyüme başarısı yakaladı. Halkbank’ın toplam mevduatı ise 2020 Mart sonuna kıyasla yüzde 44.1 artışla 471.6 milyar TL oldu.

Sağladığı desteklerle piyasadaki canlılığa katkı vermeye odaklandıklarını söyleyen Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, “KOBİ kredileri büyüklüğümüz 199 milyar TL ve KOBİ kredileri pazar payımız yüzde 21.5 seviyesine ulaşarak sektördeki lider konumumuzu sürdürmekteyiz. Son 1 yılda 42,5 milyar TL’si esnaf kredisi olmak üzere 124 milyar TL KOBİ kredisi kullandırdık” dedi.

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