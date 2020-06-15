Kredilerde fatura şartı

Kamu bankaları normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için konut, taşıt, tatil dışında mobilya, beyaz eşya gibi ihtiyaçların alınması için de kredi veriyor. Sosyal Hayatı Destek Kredileri olarak adlandırılan paket çerçevesinde yerli üretim yapan firmaların desteklenmesi amacıyla Katkı Paylı Faturalı Tüketici Kredisi ve Faturalı Tüketici Kredisi olmak üzere iki ayrı şekilde veriliyor. Katkı Paylı Faturalı Tüketici Kredisi’nde bankaların anlaşmalı olduğu yerli üretim yapan mobilya, elektronik, beyaz eşya, ev boya-seramik-kapı ve pencere sistemleri, ev tekstil, çeyiz ve bisiklet firmalarından alışveriş yapanlar yararlanabilecek.

ÖDEME GÖSTERİLECEK

Bunun için ödeme tutarını gösteren proforma veya faturanın bankaya verilmesi gerekiyor. Proforma satış öncesinde hazırlanarak müşteriye veriliyor faturanın kesilmeden önceki son hali ve detayları yer alıyor. Proforma veya kesin fatura ve yapılan ödemeye ilişkin taahhütname ile bankaya başvuruluyor. Açılan kredi firma hesabına aktarılıyor.

FİRMA LİSTESİ VAR

Kamu bankalarının anlaşma yaptığı firmaların listesi internet sitelerinde yer alıyor. Halkbank internet sitesinde firma olarak 61 firma listesi var. Ayrıca 61 firmanın bayilerinin bulunduğu daha detaylı bir başka liste daha var. Burada X firmasının illerin hangi ilçedeki bayileri ile anlaşmalı olduğu detaylı bir şekilde sıralanıyor. Mobilya, elektronik, beyaz eşya, ev boya-seramik-kapı ve pencere sistemleri, ev tekstil, çeyiz, küçük ev aletleri gibi ihtiyaçların karşılanması için aylık yüzde 0.55’ten başlayan faiz oranı ile 6 ay ödemesiz dönemli, 60 aya varan vade seçenekleriyle 30 bin liraya kadar kredi verilebiliyor. Anlaşmalı firmalar için alınan kredilerde faiz aylık yüzde 0.55, anlaşmalı olmayan firmalar için alınan kredilerde aylık faiz oranı yüzde 0.82 olacak. Kredilerde 6 aylık ödemesiz dönem kullanılabilecek.