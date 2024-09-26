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Kredilerde artış var

Güncelleme Tarihi:

#Kredi#Veri#BDDK
Kredilerde artış var
Oluşturulma Tarihi: Eylül 26, 2024 14:22

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun verilerine göre kredi kartı, tüketici kredisine olan talep arttı.

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 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, krediler 14 trilyon 687,7 milyar TL'den 14 trilyon 775,4 milyar TL'ye, mevduat 17 trilyon 613,4 milyar TL'den 17 trilyon 730,2 milyar TL'ye yükseldi.

Tüketici kredileri 1 trilyon 817,4 milyar TL'den 1 trilyon 808,5 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 1 trilyon 624 milyar TL'den 1 trilyon 582,1 milyar TL'ye geriledi.

Takipteki alacaklar ise 259,3 milyar TL'den 260,5 milyar TL'ye çıktı.

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#Kredi#Veri#BDDK

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