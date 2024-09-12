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Kredilerde artış sürüyor

Güncelleme Tarihi:

#Kredi#Mevduat#BDDK
Kredilerde artış sürüyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2024 14:07

BDDK verilerine göre geçtiğimiz haftada krediler artarken mevduatlar düşüş gösterdi.

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre geçtiğimiz haftada krediler 14 trilyon 587,2 milyar TL'den 14 trilyon 623,1 milyar TL'ye yükselirken, mevduat 17 trilyon 441,4 milyar TL'den 17 trilyon 304 milyar TL'ye indi.

Tüketici kredileri 1 trilyon 797,1 milyar TL'den 1 trilyon 800,5 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 1 trilyon 586 milyar TL'den 1 trilyon 587,6 milyar TL'ye yükseldi.

Takipteki alacaklar ise 252,9 milyar TL'den 257,2 milyar TL'ye çıktı.

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#Kredi#Mevduat#BDDK

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