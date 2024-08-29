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Kredilerde artış devam ediyor

Güncelleme Tarihi:

#Banka#Kredi#Tüketici Kredisi
Kredilerde artış devam ediyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2024 14:00

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun haftalık verilerinde kredilerde yükselişin devam ettiği görüldü.

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, krediler 14 trilyon 29,6 milyar TL'den 14 trilyon 490,7 milyar TL'ye yükselirken, mevduat 17 trilyon 294,8 milyar TL'den 17 trilyon 503,7 milyar TL'ye çıktı.

Tüketici kredileri 1 trilyon 762,5 milyar TL'den 1 trilyon 782 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 1 trilyon 503,9 milyar TL'den 1 trilyon 538,6 milyar TL'ye yükseldi.

Takipteki alacaklar ise 249,3 milyar TL'den 249,7 milyar TL'ye çıktı.

 

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#Banka#Kredi#Tüketici Kredisi

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