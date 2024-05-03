Kredilerde artış devam ediyor

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Artan faizlere rağmen krediye olan talepte gerileme yaşanmıyor. Krediler toplamda 12 trilyon 899 milyar TL'den 13 trilyon 97,7 milyar TL'ye ulaştı.

MEVDUAT DA ARTTI

Mevduatlar 15 trilyon 765 milyar TL'den 15 trilyon 822,9 milyar TL'ye çıktı.

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TÜKETİCİ KREDİSİ VE KARTLI HARCAMALAR DA ARTTI

Tüketici kredileri 1 trilyon 622,6 milyar TL'den 1 trilyon 639,2 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 1 trilyon 370,2 milyar TL'den 1 trilyon 395,1 milyar TL'ye yükseldi.

1.2 MİLYAR LİRA DAHA TAKİBE GİRDİ

Takipteki alacaklar ise 202,2 milyar TL'den 203,4 milyar TL'ye yükseldi.