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Krediler artarken kredi kartı harcamaları geriledi

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#Kredi Kartı#Kredi#BDDK
Krediler artarken kredi kartı harcamaları geriledi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2024 14:18

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, kredi ve kredi kartlarına yönelik istatistikleri yayımladı.

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, krediler 13 trilyon 519 milyar TL'den 13 trilyon 532,3 milyar TL'ye çıkarken, mevduat 15 trilyon 923 milyar TL'den 15 trilyon 892,7 milyar TL'ye indi.

Tüketici kredileri 1 trilyon 687 milyar TL'den 1 trilyon 689,7 milyar TL'ye yükselirken, bireysel kredi kartları 1 trilyon 455 milyar TL'den 1 trilyon 439,8 milyar TL'ye geriledi.

Takipteki alacaklar ise 211 milyar TL'den 213,7, milyar TL'ye yükseldi.

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#Kredi Kartı#Kredi#BDDK

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