‘Kredide öncelik çevresel etkinin’

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TÜRKİYE’deki UN Global Compact üyesi bankalar, 2017 yılında Sürdürülebilir Finansman Bildirgesi’ni imzalamış ve sürdürülebilir kalkınmanın Türkiye’de ivme kazanması amacıyla hem finans sektörünün hem de reel sektörün dönüşümüne katkı sağlayacak önemli bir adım atmışlardı. Bildirgeye imza atan Akbank, Garanti BBVA, ING Türkiye, İş Bankası, Şekerbank, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, Yapı Kredi ve Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası; 10 milyon doların üzerindeki tüm yeni yatırımların proje finansmanında bildirge ile belirlenen çevresel ve sosyal prensipleri göz önünde bulunduracaklarını ve kaynak verimliliği, yenilenebilir enerji yatırımları ve çevre şartlarının korunması veya iyileştirmesine yönelik her türlü yatırımın önceliklendirilmesini ve teşvik edilmesini temel prensip olarak kabul edeceklerini açıklamışlardı.

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8 BANKA YER ALIYOR

Sekiz bankanın imzaladığı bildirgenin maddeleri arasında taahhütlerin her sene gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi de bulunuyor. Yapılan son güncelleme ile ‘kredi değerlendirme süreçlerinde çevresel ve sosyal etkinin dikkate alınması’nın yanı sıra ‘yenilikçi sürdürülebilir finans prensipleri’ de eklenerek bildirgenin kapsamı ve etki alanı genişletildi. Güncellenen Sürdürülebilir Finansman Bildirgesi ile imzacı bankalar yalnızca kredilerin finansman süreçlerinin değil; aynı zamanda sürdürülebilirlik temelli her türlü bankacılık ürününün ve bu piyasanın gelişimine yönelik uygulamanın teşvik edilmesinde de kapsayıcı bir sürdürülebilir finans anlayışının öncüsü olacaklarını beyan ettiler.

‘İLERİYE TAŞIYORUZ’

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Global Compact Türkiye Sürdürülebilir Finans Çalışma Grubu Eşbaşkanı Ebru Dildar Edin “Tüm dünyayı yakından ilgilendiren iklim sorununa karşı bildirgenin dördüncü yılında imzacı bankalarla birlikte mevcut taahhütlerimizi daha ileri taşımaya devam ediyoruz. Son olarak uzun çalışmalar sonrası bildirgede yaptığımız güncellemelerle birlikte mevcut iş birliklerimizi tüm sektörlere yaymayı hedefliyoruz. Dünyayı daha sürdürülebilir kılma yolunda imza atan ve her geçen yıl bunu daha ileri bir seviyeye taşıyan bankalarımıza teşekkür ediyor, bu dönüşüme katılmak üzere tüm bankaları Sürdürülebilir Finansman Bildirgesi’ni imzalamaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.