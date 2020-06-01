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Kredi yapılandırma olacak mı? Kamu bankaları kredi yapılandırma gerçekleştirecek mi?
Normalleşme süreciyle birlikte kamu bankalarının faiz indirimi gerçekleştirmesi, konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi çeken pek çok vatandaşın aklına yapılandırma olup olmadığı sorusunu getirdi. Peki, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank için kredi yapılandırma süreci olacak mı? İşte, kamu bankaları kapsamında vatandaşların araştırdığı kredi yapılandırma konusu hakkında bazı bilgiler
Sıfır konutlarda 0,79'dan 0,64'e, ikinci el konutlarda 0,94'ten 0,79'a inen konut kredisi için yapılandırma araştırmaları başladı. Kredi yapılandırma süreci hakkında herhangi bir açıklama yapmayan yetkili isimler, ilerleyen günlerde konunun daha sık gündeme gelmesiyle birlikte detayları açıklayacaktır.
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