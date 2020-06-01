Kredi yapılandırma olacak mı? Kamu bankaları kredi yapılandırma gerçekleştirecek mi?

Sıfır konutlarda 0,79'dan 0,64'e, ikinci el konutlarda 0,94'ten 0,79'a inen konut kredisi için yapılandırma araştırmaları başladı. Kredi yapılandırma süreci hakkında herhangi bir açıklama yapmayan yetkili isimler, ilerleyen günlerde konunun daha sık gündeme gelmesiyle birlikte detayları açıklayacaktır.