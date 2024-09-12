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Kredi skoru olmayan ‘dışlanmışlara’ kaynak

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#Aktif Bank#Kredi Skoru#ÖZEL Sermayeli Yatırım Bankası
Kredi skoru olmayan ‘dışlanmışlara’ kaynak
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2024 07:00

ÖZEL sermayeli yatırım bankası Aktif Bank, göçmenlere kredi vermeye hazırlanıyor.

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Önceki gün, bankanın 25’inci yaşına özel düzenlenen bir toplantıda bir araya geldiğimiz Aktif Bank Genel Müdürü Ayşegül Adaca Oğan, kredi skoru olmayan, bankacılık sisteminden dışlanmış kişiler için kapsayıcılığı artıran bir sistemlerinin olduğunu anlattı.

Oğan, “Kredi skorunuz yok, hiç kredi almamışsınız hatta bankadan hesap bile açmamışınız; geliriniz var ama vergilendiremiyorsunuz... Bu gibi kişileri de kapsayan bir bankayız. Çok önemsediğimiz bir konu” dedi. “Legal göçmenlere de kredi vermek istiyoruz” ifadelerini kullanan Oğan, bu kredilerin bilanço içindeki payının yüzde 5’i geçmeyeceğini söyledi.

Yılın ilk yarısında 2.1 milyar TL net kâr elde ettiklerini; yıl sonunda 4 milyar TL’nin üzerinde net dönem kârı hedeflediklerini anlatan Oğan şöyle devam etti: “Bilançomuz 100 milyar TL seviyelerine yaklaştı. Bankacılık sektörünün önemli kârlılık göstergelerinden biri olan ‘Ortalama Özkaynak Kârlılığı’ oranında da yıllardır sektör ortalamasının 1.5-2 katı üzerinde bir performans gösteriyoruz. 25 yıllık yolculuğumuzun ışığında bugün 20 milyon insanın yaşamına dokunan büyük bir ekosistem olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.”

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#Aktif Bank#Kredi Skoru#ÖZEL Sermayeli Yatırım Bankası

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