Kredi portföyü yüzde 29 büyüdü

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nın aktif büyüklüğü, 2021 yılının ilk üç ayında, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 24 artarak 58 milyar TL’nin üzerine çıktı. Bankanın toplam kredi portföyü aynı dönemde yüzde 29 büyüme kaydederek 44 milyar TL oldu. TSKB’nin özkaynakları 6 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, üç aylık net dönem kârı 226 milyon TL oldu. TSKB Genel Müdürü Ece Börü, yaptığı değerlendirmede, “Aşılanmayla ilgili umut vadeden gelişmeler ve küresel toparlanmaya bağlı olarak 2021 yılına kredi talebinde canlanma ile başladık.

2021-2025 yılları arasında SKA bağlantılı kredilerin toplam portföy içerisindeki oranını yüzde 90 seviyesi üzerinde tutma

hedefimizle ülkemizin sürdürülebilir ve kapsayıcı kalkınması için yarattığımız katma değeri daha da arttıracağız”

diye konuştu.

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