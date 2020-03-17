Kredi ödemelerinde takip süresi ne kadar oldu? BDDK'dan kredi gecikmelerine corona virüsü değişikliği

Ülke genelinde alınan corona virüsü önemleri kapsamında BDDK kredi ödemelerindeki gecikme süresiyle ilgili yeni bir karar aldı. Karara göre gecikmelere esneklik tanınarak krediler takip hesaplarına aktarılmadan önce 90 gün yerine 180 gün beklenecek. İşte, kredi ödemelerinde takip süresiyle ilgili detaylı bilgiler.

KREDİ ÖDEMELERİNDE TAKİP SÜRESİ NE KADAR OLDU?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, koronavirüs (COVID-19) nedeniyle vatandaşın ve reel sektörün finansman koşullarını kolaylaştırmak amacıyla tedbir kararları aldı.

BDDK'dan yapılan açıklamada, "Kredi ödemelerindeki gecikmelere esneklik tanınarak, gecikmeye giren krediler takip hesaplarına aktarılmadan önce 90 gün yerine 180 gün beklenecek." denildi.

Uygulama ihtiyaç kredilerinin yanı sıra taşıt, konut ve tüketici kredileri ile tüm ticari kredi türlerini kapsıyor.

Yeniden yapılandırılmış kredilerin geri ödemesindeki koşullar için de kolaylık sağlandı. 90 günlük gecikme süresinin 180 güne çıkarılmasına benzer şekilde, bir yıllık izleme süresi içerisinde anapara ve/veya faiz ödemesi otuz günden fazla geciken ya da bu süre içinde bir kez daha yeniden yapılandırmaya tabi tutulan kredilerin Üçüncü Grupta sınıflandırılma şartı kaldırıldı.

Uygulamalar, 31 Aralık 2020'ye kadar geçerli olacak.